السويطي يجتمع بأندية الدرجة الأولى التابعة للاتحاد الفرعي بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الهادي سويطي مع مندوبي أندية الدرجة الأولى في بنغازي عدد من المواضيع التي تخص انطلاق مسابقة الدرجة الأولى التي حدد موعدها في فبراير المقبل .

وقال رئيس لجنة المسابقات الهادي سويطي – خلال الاجتماع الأحد بمقر الاتحاد الفرعي لكرة القدم – إن الاجتماع كان مثمر .

وأضاف – لأخبار ليبيا 24 – أن الاراء كانت مثمرة وتم مناقشة اليه المسابقة ، مشيرًا إلى أنه سيتم يوم غدٍ الإثنين الاجتماع بأندية البيضاء، وشحات، ودرنة، وطبرق، وبذلك نكون قد اجتمعنا بكل أندية الدرجة الأولى في ليبيا .

أكد أنه بعد هذه الاجتماعات سنصدر القرار النهائي في آلية مسابقة الدرجة الأولى المتعلقة في نظامها والصعود والهبوط وكل الإجراءات الخاصة بها .

يشار إلى أن الاجتماع شهد حضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي يونس الكزة ورئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي إبراهيم الشلماني، ومندوبي أندية الدرجة الأولى في بنغازي .