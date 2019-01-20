استمرار أعمال صيانة الجسر المقابل للمدينة الرّياضيّة بنغازي

الجسر يربط شبكة بين طرق حيوية هامة، ويساهم كثيراً فى حلّ المختنقات المرورية داخل المدينة

14
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
أصدر رئيس المجلس التّسييرى لبلدية بنغازى، “صقر عمران بوجواري” اليومين الماضيين تعليماته، بشأن صيانة الجسر المقابل للمدينة الرياضية، والذي تعرّض لتصدّعات، قد تشكل خطرًا على المركبات التي تمرّ من فوقه ومن تحته .
وقال قسم الإعلام في البلدية ، إنّ شركة الإشغال العامة، تواصل أعمال صيانة التّصدعات وترميم الفاصل المرن المتواجد على الجسر المقابل للمدينة الرياضية، مؤكدًا قرب انتهاء الأعمال وافتتاح الجسر من جديد .
وقامت بلدية بنغازي، بتوفير كافة المعدّات والأدوات وقطع الغيار اللازمة ،لإنجاز أعمال الصيانة والتي تشرف على تنفيذها غرفة علميات الطوارئ في البلدية .
يشار إلى أن الجسر يربط شبكة بين طرق حيوية هامة، ويساهم كثيراً فى حلّ المختنقات المرورية داخل المدينة .
من جانبه أهاب، قسم المرور والتّراخيص بنغازي، مستعملي الجسرعلى ضرورة التقييد بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم .
مقالات ذات صلة

بعد تدخل المجلس الاجتماعي ورفلة .. الاتّفاق على وقف إطلاق النّار جنوب طرابلس

قوات الجيش تلقي القبض على “6” متطرفين بينهم مصري وموريتاني في سبها 

الآداب العامّة تؤكّد القبض على المدعو ” شادي الفلسطيني” المتّهم بقضايا ابتزاز بنات…

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من تحشيد القوات المسلحة في الجنوب

المزيد

بعد تدخل المجلس الاجتماعي ورفلة .. الاتّفاق على وقف إطلاق…

قوات الجيش تلقي القبض على “6” متطرفين بينهم مصري…

الآداب العامّة تؤكّد القبض على المدعو ” شادي الفلسطيني”…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24