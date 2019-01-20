استمرار أعمال صيانة الجسر المقابل للمدينة الرّياضيّة بنغازي
الجسر يربط شبكة بين طرق حيوية هامة، ويساهم كثيراً فى حلّ المختنقات المرورية داخل المدينة
أصدر رئيس المجلس التّسييرى لبلدية بنغازى، “صقر عمران بوجواري” اليومين الماضيين تعليماته، بشأن صيانة الجسر المقابل للمدينة الرياضية، والذي تعرّض لتصدّعات، قد تشكل خطرًا على المركبات التي تمرّ من فوقه ومن تحته .
وقال قسم الإعلام في البلدية ، إنّ شركة الإشغال العامة، تواصل أعمال صيانة التّصدعات وترميم الفاصل المرن المتواجد على الجسر المقابل للمدينة الرياضية، مؤكدًا قرب انتهاء الأعمال وافتتاح الجسر من جديد .
وقامت بلدية بنغازي، بتوفير كافة المعدّات والأدوات وقطع الغيار اللازمة ،لإنجاز أعمال الصيانة والتي تشرف على تنفيذها غرفة علميات الطوارئ في البلدية .
يشار إلى أن الجسر يربط شبكة بين طرق حيوية هامة، ويساهم كثيراً فى حلّ المختنقات المرورية داخل المدينة .
من جانبه أهاب، قسم المرور والتّراخيص بنغازي، مستعملي الجسرعلى ضرورة التقييد بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم .