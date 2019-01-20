الاتحاد يتجاوز أزمة بوسليم بفوز علي الوحدة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق الاتحاد فوز هام ومستحق على حساب نظيره الوحدة اليوم الأحد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ على أرضية ملعب الخمس لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الثانية .

ليتجاوز فريق الاتحاد أزمة خسارته الكبيرة في الدورة الماضية أمام بوسليم 3-0 .

وتقدم الاتحاد بهدف ربيع الشادي في الدقيقة 37 من الشوط الأول، وأحرز المهاجم عبد العاطي العباسي الهدف الثاني في الدقيقة 54 من الشوط الثاني .

وبهذا الفوز تصدر الاتحاد المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة فيما تجمد رصيد الوحدة عند 7 نقاط .

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