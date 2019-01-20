الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من تحشيد القوات المسلحة في الجنوب

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من تحشيد القوات المسلحة في الجنوب

أخبار ليبيا24

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها “البالغ” إزاء التقارير الواردة من الجنوب عن تحشيد قوات مسلحة، وفي ظل بيانات وبيانات مضادة مما ينذر بوقوع “نزاع وشيك” .

ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وفقا لما نشرته البعثة على صفحتها الرسمية في”فيسبوك” اليوم الأحد، جميع الأطراف في الجنوب إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال سلامة “لقد قمت في الأسبوع الماضي بزيارتي الأولى إلى سبها وشعرت أن لدى أهالي الجنوب من مختلف الأطياف السياسية والعرقية نية حقيقية لمعالجة المشاكل التي تفصل بينهم من أجل مستقبل أفضل لمنطقتهم، وهذا بالتحديد ما يحتاج إليه الجنوب، أي معالجة القضايا الملحة وأهمها المسألة الأمنية والإنسانية”.