الشط يفرض التعادل على المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

حسم التّعادل السّلبي مساء السّبت، مواجهة المدينة والشّط على أرضية ملعب مصراتة، لحساب الجولة الخامسة، للمجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا التّعادل، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده فأصبح لدى المدينة (9) نقاط من (5) مباريات، وبات رصيد الشّط (4) نقاط من (4) مباريات.

وجاءت المباراة متوسّطة المستوى، وحاول المدينة الضغط على منافسه، بغية الخروج بنقاط المباراة، وتصدر المجموعة الثانية، إلا أن لاعبيه خسروا عدة فرص لاحت لهم .

من جهته، نجح الشّط في فرض أسلوبه، وامتصّ حماس منافسه، وتألّق مدافعوه وحارس مرماه ، في الذود عن مرماهم وخطفوا نقطةً ثمينة .