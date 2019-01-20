المجلس التسييري طبرق يغلق مكتب الرُّخص التّجارية لحين إشعار آخر هناك الآلاف من المحلات التجارية والمجازر والحلاقين تديرها عناصر أجنبية بدون أي إجراءات..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدر رئيس المجلس التسييري، ببلدية طبرق “فرج بوالخطابية” اليوم الأحد، تعليماته بإغلاق مكتب الرُّخص التّجارية لحين إشعارآخر.

وقال “بوالخطابية”، لـ”أخبار ليبيا 24″ :”أصدرنا تعليماتنا العاجلة لمدير مكتب الرخص التجارية، لإغلاق المكتب، وعدم قبول أي إجراءات للتراخيص، حتى يتم تنظيمها وحصرها”.

وبيّن “بوالخطابية”، أنّ هناك الآلاف من المحلات التجارية والمجازر والحلاقين تديرها عناصر أجنبية بدون أي إجراءات، وهذا يُعد مخالفاً للقوانين واللوائح.

وأكّد”بو خطابية”، أنه سيتم حصر كل المحال التجارية وإغلاق المخالف منها والتي تعمل بدون رخص تجارية.

وكان قد أصدر رئيس المجلس التسييري طبرق، ــ في وقت سابق ــ تعليماته إلى مكتب الضرائب والموانئ والرخص والمطار، بعدم تحويل أي إيرادات خارج البلدية إلا بعد موافقته، وخصم النسبة التي يقرها القانون لصالح المجلس.

وقرر المجلس التسييري،ــ عقب استلام مهامه منتصف يناير الجاري، خلال اجتماع عقده مع عدد من الجهات التابعة للبلديةــ ، اتخاذ عدد من الإجراءات المستعجلة بخصوص توزيع الغاز، ومن ضمنها إغلاق المستودعات المشبوهة.

ودعا المجلس المواطنين، للتعاون والإبلاغ عن المستودعات الخاصة والعامة التي تقوم بالبيع والسمسرة، وسيتم إغلاقها فوراً دون قيد أو شرط.