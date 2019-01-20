أحد العناصر المتطرفة…أدمن صفحة (درنة خط أحمر) يسلم نفسه للقوات المسلحة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن أحد العناصر المتطرفة والعضو البارز في المكتب الإعلامي لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل المدعو مالك هاشم القطعاني سلم نفسه للقوات المسلحة الليبية.

وأضاف المصدر أن القطعاني – مواليد 1994 – مسؤول وصاحب موقع إلكتروني كان يديره باسم (درنة خط أحمر) وكان من خلاله ناشرا للأكاذيب ومحرضا ومدلسا فيه ضد القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية والشرطية، ناهيك عن قتاله .

وأفاد المصدر أن القطعاني سلم تحت حراسه مشددة إلى غرفه عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة دون الإفصاح عن هويته أو تاريخ تسليمه في ذلك الوقت خلال يناير 2019.