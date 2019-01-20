سلطنة المسماري تشكك في نية المبعوث الأممي لدى ليبيا والمجتمع الدّولي سلامة تجاهل في إحاطته، أهمّ حدث ، وهو دخول الجيش الليبي في الجنوب وتمكنه من القضاء على إرهابيين مطلوبين دولياً..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أثارت إحاطة المبعوث الأممي “غسان سلامة” الأخيرة، أمام مجلس الأمن، موجة من السّخط في الوسط السياسي والإعلامي، نظراً لما أبداه من تجاهل تام للأوضاع في المنطقة الشرقية والجنوبية للبلاد.

وشككت عضو مجلس النواب الليبي “سلطنة المسماري” في نية المبعوث الأممي والمجتمع الدولي في إيجاد أي حلّ للأزمة في ليبيا، قائلة: “على المستوى الشخصي لم تفاجئي إحاطة غسان سلامة حول الأوضاع في ليبيا، فهو والمجتمع الدولي غير صادقين وهم من يديرون الأزمة الليبية”.

وأوضحت “المسماري” في تصريح خاصّ لـ”أخبار ليبيا 24″، “سلامة تجاهل في إحاطته، أهمّ حدث ، وهو دخول الجيش الليبي في الجنوب وتمكنه من القضاء على إرهابيين مطلوبين دولياً، على الرغم من أن الحدث يعد نقلة في معالجة الأزمة الليبية بشكل عام”.

وأضافت المسماري :”المبعوث الأممي تجاهل كذلك، كل المحاولات التي تهدف إلى توحيد المؤسسة التنفيذية، بغية الانتقال إلى الاستحقاقات الأخرى والتي من بينها الاستفتاء على الدستور والانتخابات، سواء الجهود التي تمت بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب أو الذهاب في اتجاه تقليص المجلس الرئاسي” .

وتابعت عضو النواب، “الملتقى الجامع، تكلم على حدث ولم يتكلم عن آليات ومن سيضمن تنفيذ أي توصيات تخرج عنه، وأن غسان سلامة يقفز من مربع إلى مربع، وإذا كان الليبيون معلقين آمالهم بأنه سيجد الحل، فذلك يعني أننا مازالنا بعيدين جدا عنه”.

وختمت المسماري :” في تقديري أنا ، آن الأوان لإطلاق حراك شعبي واعٍ، يضغط على مجلس النواب،و يدمج حكومة موحدة في أسرع وقت ممكن للانطلاق إلى بقية الاستحقاقات الأخرى، وإجراء الانتخابات وبغير ذلك لا توجد أي حلول”.