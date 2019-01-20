عطل زورق تابع للبحريّة الليبيّة يؤدي إلي كارثة في المتوسط

خبار ليبيا 24 – طرابلس – خاصّ –

حال عطل بزورق تابع للبحرية الليبية، دون انقاذ عشرات المهاجرين غير القانونيين، تعطل مركبهم أمس الأول الجمعة، وفق ما أفاد به عميد بحّار “أيوب قاسم” المتحدث باسم البحرية الليبية.

وقال “قاسم” ــ في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 ــ أن بلاغاً ورد إليهم يفيد بغرق مركب كان يقل 50 مهاجراً غير قانوني، وتعطّل مركبهم عند 65 ميل شمال شرقي طرابلس عند رأس الحلاب.

وأشار إلى أن البحرية الليبية، قامت عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الجمعة بإرسال الزورق “قمينس” التابع للقطاع الأوسط، لحرس السواحل إلى منطقة القارب المنكوب، إلا أن الزورق أصيب بعطل في محركه بعد ساعتين ونصف من إبحاره، بحسب قول “قاسم”

وتابع “قاسم” أن مركز الأبحاث والإنقاذ بالعاصمة الإيطالية روما، أبلغهم عند الساعة 17:20 من مساء أمس الأول الجمعة، بأن القارب بحاجة لإنقاذ سريع، مضيفاً، أنهم بعد أربعين دقيقة من البحث عن أقرب قطعة بحرية في منطقة القارب المنكوب، عثروا على الناقلة النفطية “جيكوب” وطالبوها بالتوجه لمنطقة القارب والقيام بعملية الإنقاذ، فوصلت وقامت بالبحث لقرابة ثلاث ساعات دون أن تعثر علي أي شيء.

ونوه المتحدث، إلى أن قوات خفر السواحل الإيطالية، تدخّلت وحرّكت طائرة مروحية ووجهتها إلى منطقة القارب المنكوب، وألقت قوارب برميلية للمهاجرين، وتمكنت من إنقاذ ثلاثة منهم، ونقلتهم “للامبيدوزا”.

وردّ “قاسم” على اتهام قوات خفر السواحل الليبية، بعد التدخل لإنقاذ المهاجرين، قوله “المسافة بعيدة، قمنا بعملنا بكل مهنية، وأرسلنا زورق وقت وصول البلاغ”، مضيفاً، أن الجانب الإيطالي على علم بإمكانيات قوات خفر السواحل الليبية.

وشدد المتحدث باسم البحرية الليبية ، على مطالباتهم المتكررة للحكومة الليبية و دول الاتحاد الأوربي، بتوفير زوارق سريعة تستطيع الإبحار في أي وقت، والوصول لأبعد مدى في جميع الظروف الجوية.

وحمّل “قاسم” مسؤولية غرق قوارب المهاجرين غير القانونيين، إلي من أرسلها – تجار البشر – في هذه الظروف المتمثلة في اضطراب البحر، وسوء الأحوال الجوية، وفق ما قاله.

وبشأن دور أفراد البحرية الليبية، الذين تم تدريبهم خلال عملية صوفيا، قال “ٌقاسم” أن مشكلتهم لم تكن يوماً في الأفراد، بل في الوسيلة البحرية التي يتم من خلالها التعامل مع المهاجرين، زد على ذلك، الوقود والتموين اللذين يعانون من نقصهما بشكل دائم، محملاً في هذا الصدد المسؤولية للحكومة بعدم دعم البحرية الليبية. وأكد “قاسم” أن ما توفر لدى البحرية الليبية، هو زوارق قديمة كثيرة الإعطاب والأعطال.

و شدد ” قاسم ” أن ما قامت به قوات خفر السّواحل الإيطالية « عمل إنساني » و أنه لا يتفق مع تسمية تدخل قوات خفر السواحل الإيطالية، لإنقاذها المهاجرين من المياه الليبية بـ “الانتهاك” و وصفها بالتعاون الدولي من أجل إنقاذ حياة المهاجرين ، مؤكداً وجود تبادل للمعلومات، وتعاون مع الجانب الإيطالي، مبدياً أسفه لتدخل منظمات غير حكومية غربية وتواجدها في منطقة مخالفة للقانون الدولي، وعرقلتها لأعمال البحرية الليبية، حسب وصفه.

وفي حين قال “قاسم” أن عدد الغرقى على متن القارب المنكوب كان 47 مهاجراً، وهناك تقارير إعلامية إيطالية أشارت أمس السبت، إلى أن عدد الغرقى في بحر المتوسط وصل إلى 117 ، فيما تم إنقاذ ثلاث مهاجرين، نقلوا إلي جزيرة ” لامبيدوزا ” ، والمهاجرون بدورهم أكدوا للسلطات الإيطالية أنه على متن القارب أطفال و نساء .