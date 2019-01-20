لمكافحة الإرهاب.. حفتر يصدر تعليماته بتفعيل قاعدة الخروبة العسكرية تفعيل هذه القاعدة العسكريّة، سيقضي على أغلب الظّواهر السّلبية، أبرزها التّهريب ومكافحة المجموعات الإرهابية..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد المدير العام لقاعدة الخروبة العسكرية “بدر إسباق” على أهمية القاعدة؛ نظراً لموقعها الجغرافي، الذي يتوسّط مناطق ومدن الجنوب الشرقي، بين (جالو وتازربو والكفرة) المحتوية على أهم المشاريع والمنشآت الحيوية.

وأوضح “إسباق”، أنّ القائد العام للقوّات المسلّحة العربية الليبية، أصدر تعليماته إلى اللواء طيار “محمد المنفور” للاهتمام بهذه القاعدة ، وضرورة صيانتها وإدخالها ضمن قواعد سلاح الجو الليبي.

ولفت “إسباق”، إلى أنّ تفعيل هذه القاعدة العسكريّة، سيقضي على أغلب الظّواهر السّلبية، أبرزها التّهريب ومكافحة المجموعات الإرهابية، التي قامت بالهجوم عدّة مرات، على موقع النهر وتازربو خلال السنة الماضية.

هذا وأرسل القائد العام مشير ركن “خليفة حفتر”، وفدًا رسميًا، لتفقّد قاعدة السرير العسكرية، المعروفة بقاعدة الخروبة، (200 كم جنوبي جالو)، الواقعة في منطقة السرير، وتتوسّط المشاريع الزراعية للسريربشقيه الشمالي والجنوبي، بالإضافة إلى حقول آبار النهر الصناعي ومحطة كهرباء السرير.

الجدير بالذكر، أنّ إدارة الاستثمار العسكري أصدرت قرار رقم (122) لسنة 2018م، القاضي بتكليف “بدرإسباق” مديرًا عامًا لمشروع السرير الكفرة، بالإضافة إلى قاعدة الخروبة العسكرية، لإعداد موقف يتضمن أوضاعها الحالية.