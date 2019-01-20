التوجيه المعنوي تحتضن الاجتماع التحضيري للملتقى الأول للمرأة العسكرية في ليبيا الهدف من الملتقى إظهار عمل المرأة العسكرية ابتداءً من ثورة فبراير وانتهاءً بثورة الكرامة..

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتضن مقر إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم السبت، الاجتماع التحضيري للملتقى الأول للمرأة العسكرية في ليبيا.

وأكدت مدير مكتب المدير العام لإدارة التوجيه المعنوي، رائد فجرية البرعصي، أن هذا الاجتماع يهدف إلى التحضير لملتقى شامل للمرأة العسكرية على مستوى ليبيا .

وقالت فجرية :”نعمل مبدئيا على أن يكون الملتقى داخل مدينة بنغازي، ونحن في انتظار التعليمات لتحديد مكان إقامته”، لافتة إلى أن الهدف من الملتقى إظهار عمل المرأة العسكرية ابتداءً من ثورة فبراير وانتهاءً بثورة الكرامة ومحاربتها للإرهاب، وأيضا المطالبة بعودة بعض العناصر النسائية للعمل من جديد وعدم تهميش العنصر النسائي داخل المؤسسة العسكرية .

هذا ونوقش خلال الاجتماع المواضيع التي تخص العناصر النسائية في المؤسسة العسكرية والأمنية، ومن بينها تخصيص مكتب لشؤون المرأة في إدارة التوجيه المعنوي، للنظر في الصعوبات التي تواجه العناصر النسائية وإيجاد الحلول لها .