ساليتاس يطيح بالنصر خارج الكونفيدرالية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطاح فريق “ساليتاس البوركنابي” ، بممثل ليبيا فريق النصر وأخرجه من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في إياب دور 32 مكرر من المسابقة.

واستطاع ساليتاس، أن يهزم النصر خلال المباراة التي أُقيمت اليوم السبت، في العاصمة البوركنينيه وقادوقو، وذلك بتفوقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم يقدم النصر المستوى المطلوب وخرج من الشوط الأول متأخرًا بنتيجة (2-0)، وأضاف صاحب الأرض هدف ثالث في الشوط الثاني، ولم يكفي هدف النصر الوحيد الذي سجله النيجيري “إيمانيول” في تأهل أبناء العيساوي، لينتهي اللقاء بفوز ساليتاس بنتيجة (3-1).

وكان النصر قد تفوق الأسبوع الماضي ذهاباً بنتيجة (1-0).