آغا يسلط الضوء على مساهمات المصرف الليبي الخارجي المصرف الخارجي يملك العديد من المساهمات والمشاركات في المصارف بمختلف دول العالم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي – البيضاء “رمزي آغا” ، أن المصرف الليبي الخارجي، مؤسسة مملوكة بالكامل لليبيا المركزي برأس مال ثلاثة مليار دولار أمريكي، وبإجمالي أصول في نهاية العام 2011 وصلت إلى 16 مليار دولار .

وقال آغا، إن المصرف يملك العديد من المساهمات والمشاركات في المصارف بمختلف دول العالم، ومن خلال قوة المساهمة فالمصرف يملك أكثر تمثيلاً له في عضويات مجالس إدارتها .

ولفت آغا إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة من يملك أربع عضويات في تلك المصارف، وأن 90‎% من أسماء أولئك الأعضاء من نفس المنطقة الجغرافية .

وسلط أغا الضوء على تلك المساهمات، قائلاً :” قد نصل بذلك الى حجم وتفاصيل المؤامرة التي تحاك حول هذه المساهمات، و هي على النحو التالي :

– المصرف العربي عبر القارات باريس نسبة المساهمة 50%‎

– مصرف اليوباف باريس نسبة المساهمة 5.57%

– اليوباك كيراسو نسبة المساهمة 12.95%

– يوباي روما نسبة المساهمة 67.55‎%

– المصرف التجاري العربي البريطاني لندن نسبة المساهمة 87.80%

– المصرف العربي الإسباني مدريد نسبة المساهمة 99.86%

– شركة السويفت بلجيكا نسبة المساهمة 0.01%

– المصرف العربي التركي اسطنبول نسبة المساهمة 62.37%

– مصرف شمال افريقيا التجاري بيروت لبنان نسبة المساهمة 99.56%

– شركة دموريكو لبنان نسبة المساهمة 100%

– مصرف اليوباف الدولي البحرين نسبة المساهمة 99.5%

– المؤسسة العربية المصرفية البحرين نسبة المساهمة 1.93‎%

– بنك الاستثمار العربي الأردني عمان نسبة المساهمة 12.79%

– مصرف الإسكان للتجارة والتمويل عمان نسبة المساهمة 16.07‎%

– بنك الاْردن نسبة المساهمة 4.5%

– مصرف اليوباف هونج كونج المحدود نسبة المساهمة 10.8%

– المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية ابوظبي نسبة المساهمة 42.28‎%

– برنامج تمويل التجارة العربية ابوظبي نسبة المساهمة 0.47%

– المصرف العربي الدولي القاهرة نسبة المساهمة 35.84%

– بنك قناة السويس القاهرة نسبة المساهمة 27.71%

– مصرف الساحل التجاري /مالي نسبة المساهمة 96.64%

– مصرف شنقيط /موريتانيا نسبة المساهمة 71.42%

– مصرف المغرب العربي للاستثمار والتجارة /الجزائر نسبة المساهمة 50%

– مصرف بوركينا التجاري نسبة المساهمة 50%

– المصرف التونسي الليبي نسبة المساهمة 50%

– بنك اليوباف الدولي تونس نسبة المساهمة 100‎%

– مصرف شمال افريقيا الدولي تونس نسبة المساهمة 50 %

– الشركة التونسية للبنك تونس نسبة المساهمة 1.802%

– الشركة المصرفية عبر افريقيا /توغو نسبة المساهمة 94.07‎%

– مصرف زمبابوي التجاري المحدود نسبة المساهمة ???

– الشركة القابضة المحدودة زمبابوي نسبة المساهمة 14.12%

– المصرف الاستوائي كمبالا /اوغندة نسبة المساهمة 99.83%

– مصرف شاري التجاري إنجامينا /تشاد نسبة المساهمة 50%

– مصرف النيجر التجاري نسبة المساهمة 92.05%

– الشركة العربية للإجارة المحدودة /السودان نسبة المساهمة 20%