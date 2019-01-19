آغا يسلط الضوء على مساهمات المصرف الليبي الخارجي
المصرف الخارجي يملك العديد من المساهمات والمشاركات في المصارف بمختلف دول العالم
أخبار ليبيا 24 – خاص
أوضح رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي – البيضاء “رمزي آغا” ، أن المصرف الليبي الخارجي، مؤسسة مملوكة بالكامل لليبيا المركزي برأس مال ثلاثة مليار دولار أمريكي، وبإجمالي أصول في نهاية العام 2011 وصلت إلى 16 مليار دولار .
وقال آغا، إن المصرف يملك العديد من المساهمات والمشاركات في المصارف بمختلف دول العالم، ومن خلال قوة المساهمة فالمصرف يملك أكثر تمثيلاً له في عضويات مجالس إدارتها .
ولفت آغا إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة من يملك أربع عضويات في تلك المصارف، وأن 90% من أسماء أولئك الأعضاء من نفس المنطقة الجغرافية .
وسلط أغا الضوء على تلك المساهمات، قائلاً :” قد نصل بذلك الى حجم وتفاصيل المؤامرة التي تحاك حول هذه المساهمات، و هي على النحو التالي :
– المصرف العربي عبر القارات باريس نسبة المساهمة 50%
– مصرف اليوباف باريس نسبة المساهمة 5.57%
– اليوباك كيراسو نسبة المساهمة 12.95%
– يوباي روما نسبة المساهمة 67.55%
– المصرف التجاري العربي البريطاني لندن نسبة المساهمة 87.80%
– المصرف العربي الإسباني مدريد نسبة المساهمة 99.86%
– شركة السويفت بلجيكا نسبة المساهمة 0.01%
– المصرف العربي التركي اسطنبول نسبة المساهمة 62.37%
– مصرف شمال افريقيا التجاري بيروت لبنان نسبة المساهمة 99.56%
– شركة دموريكو لبنان نسبة المساهمة 100%
– مصرف اليوباف الدولي البحرين نسبة المساهمة 99.5%
– المؤسسة العربية المصرفية البحرين نسبة المساهمة 1.93%
– بنك الاستثمار العربي الأردني عمان نسبة المساهمة 12.79%
– مصرف الإسكان للتجارة والتمويل عمان نسبة المساهمة 16.07%
– بنك الاْردن نسبة المساهمة 4.5%
– مصرف اليوباف هونج كونج المحدود نسبة المساهمة 10.8%
– المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية ابوظبي نسبة المساهمة 42.28%
– برنامج تمويل التجارة العربية ابوظبي نسبة المساهمة 0.47%
– المصرف العربي الدولي القاهرة نسبة المساهمة 35.84%
– بنك قناة السويس القاهرة نسبة المساهمة 27.71%
– مصرف الساحل التجاري /مالي نسبة المساهمة 96.64%
– مصرف شنقيط /موريتانيا نسبة المساهمة 71.42%
– مصرف المغرب العربي للاستثمار والتجارة /الجزائر نسبة المساهمة 50%
– مصرف بوركينا التجاري نسبة المساهمة 50%
– المصرف التونسي الليبي نسبة المساهمة 50%
– بنك اليوباف الدولي تونس نسبة المساهمة 100%
– مصرف شمال افريقيا الدولي تونس نسبة المساهمة 50 %
– الشركة التونسية للبنك تونس نسبة المساهمة 1.802%
– الشركة المصرفية عبر افريقيا /توغو نسبة المساهمة 94.07%
– مصرف زمبابوي التجاري المحدود نسبة المساهمة ???
– الشركة القابضة المحدودة زمبابوي نسبة المساهمة 14.12%
– المصرف الاستوائي كمبالا /اوغندة نسبة المساهمة 99.83%
– مصرف شاري التجاري إنجامينا /تشاد نسبة المساهمة 50%
– مصرف النيجر التجاري نسبة المساهمة 92.05%
– الشركة العربية للإجارة المحدودة /السودان نسبة المساهمة 20%