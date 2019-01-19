قتل أكثر من مرة…”أبوطلحة الحسناوي ” هل هذه المرة مقتله مؤكد؟

أخبار ليبيا24

تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية فجر أمس الجمعة من قتل أحد قاعدة تنظيم القاعدة في جنوب ليبيا المدعو “عبدلمنعم الحسناوي بلحاج” المكنى “أبوطلحة الحسناوي” في منطقة القرضة الشاطيء ضمن عمليات تطهير الجنوب.

وكثرت أخبار مقتل أبوطلحة منذ عام 2016 إلا أنها تظهر في كل مرة بأنها أخبار غير صحيحة بقصد أو بدون قصد، وهذه المرة وخلال متابعة “أخبار ليبيا24” ظهر حساب على “فيسبوك” يتفق فيه اسم صاحبة الحساب مع اسم أبوطلحة نعت في أكثر من منشور الحسناوي، ولعنت كل من قتله أو ساهم في قتله، وكانت كل ردود متابعي هذا الحساب هي تقديم التعازي والمواساة والسؤال عن مدى صحة الخبر إضافة إلى الدعوة لـ أبوطلحة بالرحمة والمغفرة، مايرجح أن خبر مقتله هذا المرة يبدو مؤكدًا.

فمن هو “أبوطلحة الحسناوي” الذي أشيع خبر مقتله أكثرمن مرة والذي يعد أحد قادة التنظيم في المغرب الإسلامي، وهو قائد لواء المهاجرين التابع لجبهة النصرة في سوريا وساهم في تجنيد الكثير من الشباب الليبي للقتال في سوريا رفقة “المهدي الحاراتي” قائد لواء الأمة أو ما يعرف بلواء “العكسة” في صفوف المقاتلين.

هو عبدالمنعم سالم خليفة بلحاج، من مواليد 1971 سبها القرضة قبضت عليه الأجهزة الأمنية عام 1996 رفقة مجموعة أخرى عند محاولتهم اغتيال (معمر القذافي ) في براك الشاطئ رفقة ( محمد عبد الله القريو ) و( عبد الرزاق الترهوني ) اللذان قتلا أثناء مطاردتهما بعد 11 شهر من اختبائهم في تاجوراء.

وفي عام 2013 غادر أبو طلحة إلى سوريا وكلف هناك بمهام المسؤول الشرعي لكتيبة المهاجرين المؤلفة من عناصر أجنبية جهادية قاتلت ضد النظام السوري وأسس رفقة كثيرين جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة، حيث عاد إلى مدينة الشاطئ رفقة زوجته ( سورية الجنسية ) عقب إطلاق عملية الكرامة ” سنة 2014.

بعد مشاركته في ثورة 17 فبراير في 2011 برز اسمه مرةً أخرى و أصبح أبرز قيادات الجماعة في الجنوب وتحصل على دعم من المؤتمر الوطني العام وتحديداً لجنة الدفاع والأمن القومي التي ترأسها (عبدالوهاب القايد).

أسس أبوطلحة كيان مسلح يحمل اسم ( مجلس شورى قبيلة الحساونة ) بمدينة الشاطئ وذلك على غرار ما تعرف مجالس شورى ثوار بنغازي ودرنة وإجدابيا التي يتزعمها عناصر من الجماعة الليبية المقاتلة أو تنظيم القاعدة.

قبل عودته إلى ليبيا سنة 2014 أعلنت بغداد مقتله في مواجهات مع الجيش العراقي وسط البلاد إلا أن ظهوره مجدداً جنوب ليبيا فند ما أعلن عنه العراق، وأبو طلحة كان يشرف على خط إمداد خلفي ” مجلس شورى ثوار بنغازي ” ويتنقل عبر مدن الجفرة وسبها وأوباري ومصراتة لشراء السيارات والأسلحة من السوق السوداء بمبالغ مالية مغرية بالتعاون مع شخص يدعى ( أنور صوان).

وتربط أبوطلحة علاقات متينة مع قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي خلال تلك الفترة استشعر أعيان قبيلة الحساونة التي تسكن مدينة الشاطئ الخطر نتيجة محاولة استقطاب ” أبو طلحة ” لعدد من شبابها العاطلين عن العمل وحتى المراهقين إلى تشكيله المسلح الجديد ، كما أن مصادر أكدت أن أعيان القبيلة وأهالي هؤلاء الشباب مارسوا ضغوطاً اجتماعية وقبلية لعلمهم بخطورة هذا الشخص وتشكيل كيانات عسكرية مؤدلجة قد تزج باسم منطقتهم في مشاكل هم في غنى عنها وقد نجحوا بالفعل في تحييد عشرات الشباب عنه.

في عام 2016 شن طيران مجهول غارات جوية استهدفت 3 منازل في منطقة القرضة الشاطئ ليس من بينها أي منزل مملوك فعلياً للحسناوي ” أبو طلحة ” واثنان منهما كانا مستأجرين من مواطنين لا علاقة لهما بأي تنظيم إسلامي متشدد أو تشكيل مسلح ويعيشان خارج المنطقة وهما “منصور الغويل وحمد الغويل” وقد أدت هذه الغارات لمقتل 8 أشخاص نقلوا إلى مستشفى “برقن” 3 منهم على شكل أشلاء قبل أن يتم اقتحامه من قبل مسلحين نقلوا الجثث والأشلاء إلى جهة مجهولة إضافة لإصابة سيدة فلسطينية ونجلها بجروح متوسطة نقلوا على إثرها للمستشفى وهم من عائلة مدرس فلسطيني يقطن المنطقة من سبعينيات القرن الماضي.

وكان قد ظهر أبوطلحة الحسناوي خلال مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة في سوريا في مارس عام 2013 مع بصفته المسؤول الشرعي لكتيبة المهاجرين الليبية، قبل انطلاق عملية الكرامة التي بعدها جاء كثير من العناصر الإرهابية إلى ليبيا للقتال ضد الجيش في بنغازي.