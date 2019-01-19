قوّات الجيش تعلن سيطرتها على أحد المعسكرات التابع لمليشيا كتيبة أحرار فزان في سبها

فرضت كامل سيطرتها، على موقع مليشيا أحرار فزان بعد اشتباكات دامت لساعات

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أخبار ليبيا 24 – خاص
أعلنت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، التابعة للقيادة العامة مساء اليوم السبت، فرض سيطرتها على أحد المعسكرات التابعة لمليشيا مايسمى كتيبة أحرار فزان في سبها .
وأوضحت الكتيبة – عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك – أنها فرضت كامل سيطرتها، على موقع مليشيا أحرار فزان بعد اشتباكات دامت لساعات، دون وقوع خسائر بشرية في صفوف القوات المسلحة .
وذكرت الكتيبة، أن مايسمى كتيبة أحرار فزان في منطقة “المهدية” داخل مدينة سبها والتابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق تتلقى، الدعم اللوجستي والمادي من حكومة الوفاق بالكامل.
يشار إلى أن كتيبة طارق بن زياد، أعلنت دخولها مدينة سبها رسميًا ليلة الجمعة – السبت بتعليمات من القائد العام المشير “خليفة حفتر”، والسيطرة على أغلب المناطق الحيوية بالمدينة .
وأكدت الكتيبة أنها تطارد الآن بقايا المجموعات الإرهابية، والخارجة عن القانون “بمنطقة جبل بن عريف” بالمنفذ الشمالي لمدينة سبها.
ونفذت كتيبة طارق بن زياد، وكتيبة شهداء الزاوية، عملية نوعية خاطفة في منطقة قرضة الشاطئ، قتل خلالها رأس الإرهاب في تلك المنطقة ويكنى بـ “أبي طلحة الليبي”، وعدد من الإرهابيين، فيما فجر آخر نفسه .

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