الخام سيصل قريبًا..مصلحة الجوازات تنفي ورود كميّة كبيرة من خام جواز السّفر

أخبار ليبيا24

نفت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، خبر ورود كميّة كبيرة من خام جواز السفر إلى مقرّ المصلحة في طرابلس.

وأكّدت المصلحة ــ عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” ــ أنّ الخبر الذي تناقلته بعض القنوات الفضائية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأوضحت المصلحة، أنّ رئيس المصلحة عميد “جمعة حاجي غريبة” على تواصل كامل ــ من خلال عدة اجتماعات وبإشرافه المباشر رفقة اللجنة الفنيةــ مع الشركة الألمانية (المكلّفة بطباعة بيانات المواطنين) وكذلك مع الشّركة النّمساوية (المكلّفة بطباعة خام جواز المقروء آليًّا).

وأفادت مصلحة الجوازات والجنسية، أنّ “غريبة” يبذل مساعٍ أيضًا مع المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي و ديوان المحاسبة؛ حتى يتم الخروج من هذه الأزمة.

وفندت المصلحة ما تواتر، من أنّ هذه الخامة لا تتوافق مع الطابعات الألمانية المتاحة حاليا؛ لأن ذلك محمي بموجب بنود العقد مع الشركة النمساوية لطباعة خام جواز السفر في 17 ديسمبر 2017، بذات القيم والشكل والمضمون والمعايير الدولية المتعلقة بالحجم والسمك والسمات الأمنية للورقة.

وأشارت مصلحة الجوازات، إلى أنها طلبت من الشركة الألمانية إجراء تحديث للنظام، بحيث يستوعب أكبر عدد من الفروع والأقسام بكامل التراب الليبي، والعمل جار على ذلك.

وطمأنت مصلحة الجوازات والجنسية، أن خام جواز السفر سيصل خلال هذا الشهر بكمية لابأس بها، وسيتم التوريد على فترات منتظمة ومتلاحقة استنادا على قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين).