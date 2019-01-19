الناجيين الثلاثة : «كُنا 120 مهاجر» .. غرق 117 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا.

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أدى تحطّم سفينة قبالة الشواطئ الليبية، إلى فقد (117) مهاجراً غير شرعي من بينهم، نساء وأطفال، فيما أنقذت البحرية الإيطالية ثلاثة ناجين.

وكانت السّفينة قد شوهدت ليلة الجمعة، قبالة طرابلس قبل أن تتصل المنظمة غير الحكومية (Sea Watch) على الفور بالسّلطات الإيطالية، وعرضت المساعدة في عملية الإنقاذ.