الناجيين الثلاثة : «كُنا 120 مهاجر» .. غرق 117 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا.
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
أدى تحطّم سفينة قبالة الشواطئ الليبية، إلى فقد (117) مهاجراً غير شرعي من بينهم، نساء وأطفال، فيما أنقذت البحرية الإيطالية ثلاثة ناجين.
وكانت السّفينة قد شوهدت ليلة الجمعة، قبالة طرابلس قبل أن تتصل المنظمة غير الحكومية (Sea Watch) على الفور بالسّلطات الإيطالية، وعرضت المساعدة في عملية الإنقاذ.
وقامت قوات خفر السّواحل الإيطالية بدورها و قبل التدخل لإنقاذ الضحايا بتحويل الأمر إلى ليبيا بإعتبارها السلطات التنسيقية لمكان غرق القارب ، كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي ، إلا أن قوات خفر السواحل الليبية لم تتدخل.
واضطرّ خفر السواحل الإيطالية، للتدخل عندما تبين له عدم تدخل أحد، وخلال الليل، أنقذت طائرة مروحية تابعة للبحرية الإيطالية، ثلاثة من الناجين ، في حين حاولت سفينة تجارية كانت في المنطقة، إنقاذ الغارقين إلا أنهم لم يعثروا على أي أثر للقارب. وقد تم نُقل الناجين الثلاثة، إلى “لامبيدوزا” ، الناجين بدورهم اخبروا السلطات الإيطالية بأنّ السفينة كان على متنها (120) شخصاً.
و وفقاً لعدة مصادر مسؤولة ، فأن القارب بدأ في الغرق بعد (11) ساعة من الملاحة و مكث المهاجرون ، عدة ساعات في البحر دون مساعدة الجانب الليبي، قبل أن يتدخل الجانب الإيطالي .