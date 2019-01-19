النصر يواجهه ساليتاس للتأهل لمجموعات الكونفيدرالية 

اخبار ليبيا24- خاص

يواجه ممثل ليبيا النصر مساء اليوم السبت على تمام الساعه 6مساء مستضيفه ساليتاس البوركيني في إياب دور 32 من الكونفيدرالية الأفريقية.

وأجرى النصر أمس الجمعة آخر حصة تدريبية على ملعب المباراة في العاصمه البوركينية وقادوقو ، وسيغيب عن الفريق ظهيره ربيع اللافي للإصابة .



وسيتأهل النصر لدوري المجموعات في حالة تعادله بأي نتيجه وسيتأهل حتى في حالة خسارته بنتيجه 2-1.

يشار إلى أن فريق النصر كان قد تفوق على ساليتاس البوركيني في الذهاب بنتيجة 1-0.