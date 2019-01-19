سلامة يتوقّع إعادة فتح مكتب البعثة الأمميّة لدى ليبيا في بنغازي أواخر الشّهر الجاري

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد مبعوث الأمم المتّحدة للدّعم في ليبيا “غسان سلامة”، على إعادة البعثة إلى داخل الأراضي الليبية بكامل طاقتها، متوقعًا إعادة فتح مكتبها في مدينة بنغازي، أواخر الشهر الجاري.

وقال “سلامة” خلال الإحاطة التي قدّمها أمام مجلس الأمن عن الوضع في ليبيا – “قمنا بإرسال معظم موظفينا إلى ليبيا، وفي حال سمحت الظّروف الأمنيّة، اعتزم افتتاح مكتبنا في الجنوب، العام الجاري”.

وأضاف “سلامة”، “قمنا بتخصيص جهود جبّارة؛ لمنع نشوب النزاع، في بلد يعاني من الانشقاق بشكل كبير، فكل يوم يمرّ، تحدث انقسامات جديدة، لا بدّ من رأبها وإيقاف أي بوادر، لأعمال عنف ممكنة من الحدوث”.

ولفت “سلامة” إلى أنّ عمل الممثل الخاصّ للأمين العام ،شبيه بعمل إطفاء الحرائق، فألسنة النيران المنتشرة بحاجة لمن يطفئها، وبالطبع لا يمكن القيام بذلك من الخارج، ولذلك وجودهم في ليبيا مهمّ جدًا.