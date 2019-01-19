أثناء أعمال مدّ خطوط المياه..اكتشاف مقبرة رومانيّة في طرابلس

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

اكتُشف في منطقة قرقارش، في العاصمة طرابلس، أثناء أعمال الحفر لمدّ خطّ أنابيب المياه والصّرف الصّحي، مقبرة تعود للفترة الرّومانية تنتمي للقرن الثّاني الميلادي.

وعُثر في المقبرة، على أثاث جنائزي منها أربع أواني رخاميّة (URN) ذات نقوش بارزة، لحفظ رماد الموتى و مصباحين زيتيين من الفخار، وفانوسين من النّحاس ومرآتين من البرونز، وصحون وأواني زجاجية، وصحنين من الفخّار، ومشغولات معدنية أخرى.

وكانت طريقة الدّفن هي حرق الميت، ووضع رفاته في الأواني الرخامية، وتبين هذه المقتنيات، أنها لعائلة ثرية من مدينة أويا “طرابلس في الفترة الرومانية”.

واستمرّ عمل التنقيب عليها لمدة تسع ساعات متواصلة، بتصويرها ورفعها مساحيا إلى أن نقلت كل مقتنياتها إلى مخازن مراقبة آثار طرابلس، بمتحف السّراي الحمراء، والمرحلة الثّانية ،هي عملية التنظيف والتسجيل ووضع بطاقات لها.