14 قتيلًا و60 جريحًا حصيلة معارك العاصمة طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

ارتفعت إحصائيّة ضحايا المعارك المسلّحة، التي وقعت جنوب العاصمة طرابلس منذ يوم الأربعاء، وحتى يوم أمس الجمعة، لتصل إلى (14) قتيلًا.

وأفادت إدارة شؤون الجرحى، التّابعة لوزارة الصّحة بحكومة الوفاق الوطني، بسقوط (3) قتلى و(11) جريحًا، جرّاء المواجهات المسلحة، التي شهدتها العاصمة يوم أمس الجمعة، إضافة إلى مفقود واحد لا يعرف مصيره بعد.

وأكّدت الإدارة، أنّها بالتعاون مع مركز الطّب الميداني والدّعم، تمكّنت من إجلاء (211) عائلة من مناطق الاشتباكات، لافتًا إلى قيامهم بتقديم الإغاثة للعالقين بتلك المناطق.

وأوضحت، أنّ المعارك منذ اندلاعها، أسفرت عن سقوط (14) قتيلًا، من بينهم (3) مدنيين و(10) عسكريين وآخر مجهول الهُوية، بينما الجرحى وصل عددهم إلى (60)، منهم (7) مدنيين و(53) عسكريًا، إضافة إلى (2) من المفقودين.

وتشهد طرابلس منذ يوم الأربعاء، اشتباكات مسلّحة وخاصة في جنوبها، عقب الهدنة المفروضة من قبل الأمم المتّحدة، والتي التزم بها أطراف النزاع لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء ذلك عقب توترات أمنية، جنوب طرابلس خلال اليومين الماضيين، وتأكيد اللواء السّابع على الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة، وتهديد قوة حماية طرابلس بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام كل من تسّول له نفسه العبث باستقرار العاصمة، وذلك في بيانين منفصلين مساء الثلاثاء.