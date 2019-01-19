بعد مقتل زعيمهم ” أبوطلحة” … القوات المسلحة تطارد بقايا المجموعات الإرهابية شمال سبها ونفذت كتيبة طارق بن زياد، وكتيبة شهداء الزاوية عملية نوعية خاطفة في منطقة القرضة الشاطئ

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة دخولها مدينة سبها رسميًا ليلة الجمعة – السبت بتعليمات من القائد العام المشير “خليفة حفتر” ، والسيطرة على أغلب المناطق الحيوية بالمدينة .

وأكدت الكتيبة – في بيان لها على صفحتها الرسمية بالفيس بوك – أنها تطارد الآن بقايا المجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون “بمنطقة جبل بن عريف” بالمنفذ الشمالي لمدينة سبها.

ونفذت كتيبة طارق بن زياد، وكتيبة شهداء الزاوية عملية نوعية خاطفة في منطقة القرضة الشاطئ، قتل خلالها رأس الإرهاب في تلك المنطقة ويكنى بأبي طلحة الليبي، وعدد من الإرهابيين فيما فجر آخر نفسه .

وأكدت غرفة عمليات الكرامة مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي “عبدالمنعم الحسناوي” المكنى أبوطلحة إضافة إلى إرهابيين آخرين أحدهما مصري الجنسية فجر اليوم الجمعة.

وأضافت غرفة عمليات الكرامة أنه قتل خلال عملية نوعية قامت بها مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبة شهداء الزاوية وكتيبة طارق بن زياد فجر اليوم الجمعة بمنطقة الشاطئ في الجنوب الغربي والإرهابي “المهدي دنقو” والإرهابي المصري “عبدالله الدسوقي”.

وأشارت الغرفة إلى أن العملية تمت بعد توارد معلومات بوجود عناصر إرهابية في الموقع – منزل – شمال غرب مدينة سبها بحوالي 60 كيلومتر.

يشار إلى أن مصدر مطلع كشف أن كتيبة طارق بن زياد وكتيبة شهداء الزاوية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية تمكنت فجر اليوم الجمعة من قتل القيادي في التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية المدعو عبدالمنعم الحسناوي المكنى “أبوطلحة الليبي” في منطقة براك الشاطيء.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن القوات المسلحة حاصرت المنزل الذي يختبئ فيه الحسناوي – المنتمي لتنظيم القاعدة – رفقة أهله وثلاثة آخرين يقومون بحراسته.

ويعد “الحسناوي”والمكنّى بـ”أبي طلحة الليبي”، أخطر قيادي إرهابي بمنطقة إبراك الشاطئ، و هو المسؤول عن الهجوم الواقع على قاعدة براك الشاطئ، منتصف العام 2017، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

هذا ولم يقتصر نشاط “الحسناوي” الإرهابي في ليبيا فقط، بل امتدّ إلى الدّول المجاورة، وذلك من خلال إشرافه على الدّعم اللوجستي، للكيانات الإرهابية الموجودة فيها، وتركّز نشاطه مؤخرًا على الجنوب الليبي.