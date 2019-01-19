المبعوث الأممي لدى ليبيا يؤكد على ضرورة عقد المؤتمر الوطني في ظروف ملائمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن الأزمة السياسية في ليبيا تعززها شبكة معقدة من المصالح الضيقة وإطار قانوني مختل ونهب لثروات البلاد الكبيرة ، والليبيون فقط هم القادرون على إيجاد مسار يخرجهم من هذه الضائقة والسير نحو الاستقرار والازدهار.

وقال سلامة، خلال الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن عن الوضع في ليبيا – “تلقينا خلال العام الماضي العديد من المطالبات بتسهيل عقد مؤتمر وطني يناقش فيه الليبيون ذلك، وسنسعى للقيام بذلك في الأسابيع المقبلة.”

وأضاف سلامة، “سوف يجتمع الليبيون من جميع أنحاء البلاد، نساءً ورجالًا في مكان واحد ويقررون بأنفسهم مسارهم إلى نهاية المرحلة الانتقالية”، لافتًا إلى أنه نظراً لأهمية هذا الحدث، فمن المهم جداً أن ينعقد المؤتمر الوطني في ظروف ملائمة مع الأشخاص المناسبين وأن ينجح في التوصل إلى نتائج تقبل بها الغالبية الساحقة.

واستطرد، “أننا نعمل ليلاً ونهاراً لجمع هذه العناصر المختلفة لضمان نجاح هذا المؤتمر، وعندما يتم الاتفاق على المكونات الأساسية للتوصل إلى إجماع جديد على أجندة وطنية لإعادة بناء دولة مدنية ليبية قادرة وموحدة من قبل اللاعبين الرئيسيين، سنكون مستعدين لتحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر”.

وتابع المبعوث الأممي لدى ليبيا، “قد شجعني إعراب الليبيين عن التزامهم بتبني أجندة وطنية جديدة وعن تطلعهم للمستقبل”، مؤكدًا أنه حان الوقت لأن تستجيب الطبقة السياسية لهذه النداءات اليومية التي تدعوها إلى تجاوز فهمها الضيق للحكم والذي يستند على المصالح الشخصية.