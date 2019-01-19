ضبط شخص يقوم بصناعة الخمور وبيعها في درنة معلومة وردت لأعضاء قسم الاستدلال و التحري عن وجود شخص يقوم بصناعة وبيع المواد المسكره

أخبار ليبيا 24 – خاص

في إطار الخطة الأمنية التي تم تكليف بها إدارة البحث الجنائي لتأمين مدينة درنة وضواحيها من كافة الظواهر السلبية، بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية .

تمكن أعضاء إدارة البحث الجنائي ليلة البارحة من مداهمة مصنع لصناعة المواد المسكره (خمره) في المدينة درنة .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة مساعد ضابط وليد العرفي إن معلومة وردت لأعضاء قسم الاستدلال و التحري عن وجود شخص يقوم بصناعة وبيع المواد المسكره .

وأوضح العرفي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، أنه تم إعداد محضر تحريات وجمع معلومات بشكل أوسع وعرض المحضر على النيابة العامه لأخذ الأذن وتأشيره استكمال باقي الإجراءات.

ولفت إلى أنه تم أخذ إذن من النيابة وتم مداهمة المكان والعثور على براميل كبيرة من الخمور، وتمت مصادرة كافة الكميات وإعدامها وإعداد محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

وطالب العرفي كافة الأهالي بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالإبلاغ عن كافة أصحاب السوابق والخلايا النائمة للجماعات الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن في المدينة .

يشار إلى أن وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، أصدر قرارًا بتكليف مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بتكليف قوة مطقمة لتأمين مدينة درنة.

وطالب الوزير في قراره الصادر في ديسمبر من العام الماضي القوة بتأمين مدينة درنة، لضبط الأمن والسيطرة بالمدينة للحد من الانفلات الأمني الناتج عن الظروف الأمنية التي تمر بها هذه المدينة، والعمل على المجاهرة بالأمن والتنسيق مع غرفة العمليات الأمنية المشتركة العليا المكلفة بحماية المدينة.