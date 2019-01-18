متحف طبرق الوطني يحذر من الاعتداءات على الأماكن الأثرية من قبل المواطنين

متحف طبرق الوطني يحذر من الاعتداءات على الأماكن الأثرية من قبل المواطنين الاعتداءات المتكررة سوف تقضي على تاريخ وأرث يجب المحافظة عليه

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر عضو مجلس إدارة متحف طبرق الوطني عمر الهنيد مساء اليوم الجمعة من التعديات على الأماكن الأثرية من قبل المواطنين والزحف العمراني على هذه الأماكن .

وأكد الهنيد – لأخبار ليبيا 24 – تعدي بعض المواطنين على أحد أقدم القلاع الآثرية على برج مراقبة قديم يعود لأساس مدينة “أنتي بيرجوس” الإغريقية أي المدينة المقابلة لجزيرة “كريت”.

وأوضح المسؤول أن المكان عبارة عن برج أثري وبجواره عدد من القبور لشهداء معركة الناظورة عام 1911 والتي وقعت بالقرب من مدينة طبرق.

ويعتبر هذا البرج القديم أحد المعالم الأثرية المهمة بالمدينة والذي أزيل من قبل المواطنين وتم تسويته بالأرض وأختفى هذا المعلم الأثري الهام.

ونوه الهنيد إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة سوف تقضي على تاريخ وأرث يجب المحافظة عليه، مشيرًا إلى أنهم يحتفظون بمئات من القطع الأثرية بمتحف طبرق الوطني والتي أهديت للمتحف من قبل عدد من المواطنين بالمدينة.

كما حذر المتحف في وقت سابق من تعرض غرفة رومل بوسط المدينة للأمطار، متخوفًا من انهيارها وغرقها في أي وقت، لو لم يتم صيانتها بأسرع وقت .