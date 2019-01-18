خلال إحاطته أمام مجلس الأمن عن الوضع في ليبيا.. سلامة يؤكد لازال هناك فسحة أمل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة اليوم الجمعة، قيامهم بالضغط على السلطات الليبية لإيجاد حلول لمهزلة احتجاز المدنيين دون توجيه تهم إليهم أو مثولهم أمام القضاء.

وقال سلامة خلال الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن عن الوضع في ليبيا – “وردنا بأن المئات تم إطلاق سراحهم ويجري النظر حالياً في العديد من القضايا الأخرى”، مضيفاً “نحن نعمل إلى جانب السلطات الليبية بغية إحالة السجون الواقعة تحت قبضة المجموعات المسلحة إلى عناصر محترفة ومدربة تحت إشراف وزارة العدل”.

ولفت سلامة، إلى أن حكومة الوفاق الوطني لاتزال مستمرة في تعيين وزراء جدد، بما في ذلك الحقائب الوزارية الحيوية التي تم تعيين وزراء لها في الفترة الأخيرة كالصحة والحكم المحلي، مؤكدًا أن هذه الحكومة بحلتها الجديدة أسهمت في توسيع نطاق دعم البعثة لتقديم الخدمات والإصلاحات.

وأضاف، أن وزير الداخلية بالوفاق عمل جاهداً للنهوض بمستوى الترتيبات الأمنية لمدينة طرابلس الأمر الذي يعزز اتفاق وقف إطلاق النار الذي تشوبه الهشاشة، وتواصل البعثة تقديمها للمساعدة الفنية للجنة الترتيبات الأمنية التي تم استحداثها وإنشاء مركز العمليات المشتركة المناطة به مهمة تنسيق الخطة الأمنية لطرابلس الكبرى وتنفيذها، وصحيح أنه لا يزال هناك المزيد من الأمور التي يتعين إنجازها إلا أن هذه المبادرات أسهمت في إعادة الهدوء إلى المدينة.

وشدد المبعوث الأممي لدى ليبيا، أنه لا بد من تحسين الأمن في عموم البلاد، فالإرهابيون يهاجمون مدناً وبلدات عديدة، آخرها الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في 25 ديسمبر من العام الماضي على وزارة الشؤون الخارجية في طرابلس، ولا تزال الاشتباكات المتفرقة تحدث في عموم البلاد، إذ أن المجموعات المسلحة تسيطر على معظم سبل إنفاذ القانون، عوضاً عن ضباط أمنيين محترفين.

وأشار سلامة إلى أنه لازال هناك فسحة أمل، ففي الشهر الماضي، حضر افتتاح أكاديمية الشرطة التي تم تجديدها، وهذا الأسبوع، حضر افتتاح مركز الشرطة النموذجي الذي يقوم عمله على أساس حفظ النظام خدمةً للمجتمع والمواطن، ولا يزال العمل جارياً لتدريب وإعداد المئات من عناصر الشرطة والشرطة القضائية.