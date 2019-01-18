الدّولة اللّيبيّة لا تعرف الانتظار والانتصار مضمون

أخبار ليبيا24

لا ينفكّ تنظيم داعش الإرهابيّ من تخويف النّاس وإرباك السّلطات والقوات الأمنيّة في البلاد في محاولةٍ منه إلى توسيع نشاطاته ونطاق عمليّاته بغية فرض سلطته على أقطار البلاد كلّها.

ولكنّ هذه المحاولات لا تنتهي إلّا بهزيمةٍ فادحةٍ لصالح الدّولة اللّيبيّة الّتي توصّلت إلى تشكيل قيادة عسكرية موحدة تضمّ كلّ القوى المسلحة الناشطة في البلاد وتجمع تحت لوائها الليبيين من كافة أنحاء البلاد لمحاربة هذا التنظيم المتشدّد وطرد عناصره وجماعاته من ليبيا.

تعجّ الدولة الغنية بالنفط ببضع مجموعات قتاليّة كبرى، أخطرها قوات التنظيم الدمويّ داعش الّذي نشر المئات من مجموعاته المسلحة الصغيرة والتابعة له.

لكنّ الدّولة اللّيبيّة لا تعرف الانتظار ولا تستطيع أن تقف مكتوفة اليدين أمام التهديد الإرهابيّ الداعشيّ الّذي قد يفتك بالبلاد؛ فالنار بدأت تشتعل في أطراف الثوب، ولا سيّما في صفوف القوات الأمنيّة في مدينة مصراتة التي بدأت تشنّ هجومًا ضدّ قوات تنظيم داعش القادمة من مدينة سرت المجاورة.

وهكذا، بدأ التنظيم الدّموي يتراجع شيئًا فشيئًا ويغادر أراض ومواقع كان قد احتلّها أو حاول السيطرة عليها.

كما أدت المواجهة بين هذين الفريقين المتحاربين إلى ارتباك في صفوف المجموعات المسلحة الداعشيّة الّتي بدأ عناصرها يشهدون انشقاقًا ملحوظًا في صفوفهم فتفكّكت المجموعات المسلّحة المتبقيّة وذهبت كلّ مجموعةٍ منها إلى وجهةٍ مختلفة ما ساهم في زيادة الانشقاق وتفاقم المشاكل بين العناصر وبالتالي إلى هزيمة التنظيم الداعشيّ المتشدّد في ليبيا.