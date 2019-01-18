أمن بنغازي يضبط مصنع خمور في سيدي حسين

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن قسم النجدة بنغازي ووحدة التحريات بمديرية الأمن، من ضبط مصنع خمور بمنطقة سيدي حسين، وذلك بالتعاون مع أعضاء الخطة الأمنية رقم (4) لتأمين المدينة.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، بأنه جرى مداهمة المصنع فور ورود معلومات عن وجوده بالقرب من مول الحياة، لشخص من ذوي السوابق، وتم تحريز الكمية المضبوطة من الخمور، والقبض عليه لاتخاذ الإجراءات حياله.

وكان قد نفذ قسم النجدة في أوقات سابقة عدة حملات على مصانع الخمور ومروجيها في بنغازي ضمن الحملة الأمنية التي شهدتها مؤخراً ، حيثُ داهم عدة أوكار في مناطق الماجوري والقرية وبوهديمة.