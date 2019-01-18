سلامة: على السلطات الليبية أن تضطلع بدورها في تقديم الدعم للمنطقة الجنوبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشد مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “غسان سلامة”، الحكومة الليبية والمجتمع الدولي للإسراع في تقديم الدعم للمنطقة الجنوبية بشكل حاسم.

وقال سلامة خلال الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن عن الوضع في ليبيا – إن المنطقة الجنوبية ما زالت تعتبر قلب ليبيا الواهن والتي تمتد مساحتها إلى ما يقارب المليون كيلومتر مربع، حيث تعرضت مصادر العديد من ثروات البلاد الطبيعية من مياه وبترول إلى إهمال مجحف.

وأكد سلامة، أن مغبة هذا التقاعس وخيمة، حيثُ ترجم غضب أهالي الجنوب إلى هجمات على أنابيب المياه والمرافق النفطية، الأمر الذي أتى على اقتصاد ليبيا الذي يسير بخطى بطيئة نحو الانتعاش.

وأضاف أن البعثة شكلت فريق عمل متخصص للتعامل مع الوضع في هذه المنطقة، بينما ستعمل وكالات الأمم المتحدة على مد يد العون، إلا أن على السلطات الليبية أن تضطلع بدورها لتحمل هذا العبء.

ولفت إلى أن الوضع في الجنوب قد يكون الأكثر خطورة، إلا أن ويلات شبيهة بما يحدث في المنطقة الجنوبية تعذرت معالجتها على الرغم من التعهدات المتكررة، قد عصفت بجميع أنحاء ليبيا.

ونوه المبعوث الأممي للدعم في ليبيا إلى أنه على رغم الوعود بإيجاد حل للوضع فيها، إلا أن الظروف آخذة بالتدهور على نحو مفزع، قائلًا: “فقبل بضعة أيام، أتيحت لي الفرصة لزيارة عاصمة المنطقة الجنوبية سبها، والتي كانت الزيارة الأولى من نوعها لممثل خاص للأمين العام منذ 2012، واستمعت مباشرة هناك للمواطنين الذين أخبروني بشكل مؤثر عن المصاعب الفظيعة التي يقاسونها”.

وتابع سلامة أن “تلك المصاعب لخصوها له السكان في وحشية تنظيم داعش إلى خوضهم في برك من المياه الآسنة التي تجمعت نتيجة لغياب الاستثمار في البنى التحتية العامة الأساسية، فضلاً عن غياب الأمن بسبب الحدود سهلة الاختراق ووجود المرتزقة الأجانب والمجرمين الذي يهاجمون المواطنين والمهاجرين على حد سواء، بينما أعرب العديد منهم عن تخوفهم من مغبة مغادرة أي من أفراد أسرهم لمنازلهم بعد مغيب الشمس”.

الجدير بالذكر أن القائد العام للقوات المسلّحة العربيّة الليبيّة مشير أركان حرب “خليفة حفتر”، أصدر أوامره، يوم الثلاثاء الماضي، ببدء العمليات العسكريّة في الجنوب الغربي؛ لحماية الأهالي من التنظيمات الإرهابية والمجرمين والحفاظ على وحدة التّراب الليبي.

وأكّد الناطق الرسمي باسم القيادة عميد “أحمد المسماري”، أنّ العملية العسكرية تهدف لتأمين النّهر الصّناعي، وإيصال الخدمات اللازمة للمواطنين، وفرض القانون ومنع الجريمة، وتأمين الشركات النفطية، والحفاظ على وحدة البلاد.