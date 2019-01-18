رئيس مجلس النواب يؤكد اهتمامه بتطوير البنية التحتية للملاعب والمنشآت الرياضية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مجلس النواب “عقيله صالح” ، على دعم المجلس وإهتمامه بتطوير البنية التحتية لمختلف الملاعب والمنشآت والمرافق الرياضية في مختلف المدن الليبية.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع صالح مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة “سالم بوزريدة” وبحضور مدير عام الهيئة “عبدالمجيد سلطان” بمدينة القبة، وفقًا لما نقله المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب “فتحي المريمي”.

وأوضح المريمي لـ”أخبار ليبيا 24″، أنه نوقش خلال هذا اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا الهامة التى تتعلق بقطاع الشباب والرياضة وأهمية تفعيل دور الشباب في هذه المرحلة وتذليل كافة العراقيل والصعاب لأن الشباب شريحة مهمة في المجتمع يعول عليها في بناء الوطن.

وأضاف، أن رئيس مجلس النواب أكد دعمه لتطوير الملاعب من أجل استيعاب واحتواء الشباب في البرامج الهادفة والفاعلة التى تعود بالنفع على شريحة الشباب وتساهم في القضاء على أوقات الفراغ بما يعود بالمردود الإيجابي للمجتمع ولهم.