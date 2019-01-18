“النّجدة بنغازي” يقبض على مشعوذ أفريقي في بوزغيبة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكّن عناصر قسم النّجدة بنغازي، أمس الخميس، من القبض على شخصٍ أفريقيٍّ يمارس أعمال السّحر والشّعوذة، بأحد مناطق المدينة. .

وأفاد المكتب الإعلامي بالقسم، أنّ عناصر النّجدة، أقدمت على ضبط الأفريقي بمقرّ سكنه في حيّ بوزغيبة، يقوم بعمليات السّحر والشّعوذة، ويتردّد عليه الكثير من أصحاب النّفوس الضّعيفة.

وأضاف المكتب الإعلامي، أنّه بعد أخذ الإذن لمداهمة المكان، تم ضبط المعني والانتقال به إلى قسم النّجدة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.