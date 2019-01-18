أول عمليات تطهير الجنوب تقضي على أخطر قيادي إرهابي بالمنطقة كتيبة شهداء الزّاوية المجحفلة، وكتيبة طارق بن زياد، بدأت فعليًّا فجر اليوم، بأوّل عملياتها لتطهير الجنوب الليبي

أخبار ليبيا 24ــ خاصّ

تمكّنت قوّات الجيش الليبي فجر اليوم الجمعة، من القضاء على أخطر قيادي إرهابي بالمنطقة الجنوبية المدعو بــ “عبد المنعم الحسناوي” ، وذلك خلال أوّل عمليّة يقوم به الجيش، عقب انطلاق عمليات تطهير الجنوب.

وأفاد مصدرٌ عسكريٌّ لـ”أخبار ليبيا 24″، بأنّ كتيبة شهداء الزّاوية المجحفلة، وكتيبة طارق بن زياد، بدأت فعليًّا فجر اليوم، بأوّل عملياتها لتطهير الجنوب الليبي، والتي أسفر عنها مقتل المدعو “عبدالمنعم الحسناوي”.

ويعد “الحسناوي”والمكنّى بـ”أبي طلحة الليبي”، أخطر قيادي إرهابي بمنطقة إبراك الشاطئ، و هو المسؤول عن الهجوم الواقع على قاعدة براك الشاطئ، منتصف العام 2017، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

هذا ولم يقتصر نشاط “الحسناوي” الإرهابي في ليبيا فقط، بل امتدّ إلى الدّول المجاورة، وذلك من خلال إشرافه على الدّعم اللوجستي، للكيانات الإرهابية الموجودة فيها، وتركّز نشاطه مؤخرًا على الجنوب الليبي.

وكان قد أصدر القائد العام للقوات المسلّحة العربيّة الليبيّة مشير أركان حرب “خليفة حفتر” يوم الثلاثاء الماضي، أمره، ببدء العمليات العسكريّة في الجنوب الغربي؛ لحماية الأهالي من التنظيمات الإرهابية والمجرمين والحفاظ على وحدة التّراب الليبي.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت الكتيبة 166 مشاة والكتيبة 155 مشاة التابعتين للقيادة العامة أنها انتقلت بكامل عتادهما وأفرادها إلى الجنوب الليبي وذلك استعدادا لعمليات عسكرية لحفظ الأمن وبسط سيطرة القوات المسلحة وطرد المليشيات الإرهابية المدعومة من المعارضة التشادية التي تمارس القتل والخطف والحرابة في حق أبناء الجنوب وتسلب أرزاقهم، بناءً لى تعليمات القيادة العامة.