“أمن بنغازي” ينفي القبض على مرتكب جريمة قتل المهدي المنفي مركز شرطة الفويهات، وصل إلى نتائج جيدة حيال الواقعة ويسعى إلى القبض على الجاني..

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

فنّد مكتب الإعلام الأمني، بمديرية أمن بنغازي اليوم الجمعة، ما جرى تداوله حول القبض على مرتكب جريمة، قتل الطالب “المهدي عبد الجليل المنفي”.

وأكّد مكتب الإعلام، أنّ مركز شرطة الفويهات، وصل إلى نتائج جيدة حيال الواقعة ويسعى إلى القبض على الجاني، لافتًا إلى أنّه لن يتردّد في الإعلان عن ذلك إن حدث .

وكانت قد عثرت وحدة التّحريات بمركز شرطة الفويهات، على جثة الشّاب “المهدي عبد الجليل نصيب المنفي” مقتولا و مذبوحا داخل شقته بإحدى عمارات الـ(7000) وحدة سكنية في منطقة الكيش.

وأفاد رئيس وحدة التّحريات، بالمركز نقيب “عصام العبيدي” بأنّ المغدور به من مواليد (1996) وهو من سكّان مدينة طبرق، يدرس في كلية الطّب البشري الدفعة (45) في جامعة بنغازي، ووالده يعمل في سلاح الجو الليبي برتبة عميد.

هذا وتناقلت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس منشورات أفادت بأنه تم القبض على الجاني الذي ارتكب جريمة قتل الشاب، وهو شخص رافقه خلال سفره من طبرق إلى بنغازي في المواصلات العامة، وطمع في مقتنياته الشخصية