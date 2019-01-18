بني وليد تنظّم معرضًا للكتاب في “بن تليس” الأثريّة

بني وليد تنظّم معرضًا للكتاب في “بن تليس” الأثريّة وجرى الاتفاق على إنشاء مركز ثقافي، يهدف إلى الحفاظ على الوثائق التاريخية ومكتبة تضمّ العديد من الكتب التاريخية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أقامت منظّمة (إرث الجبال) للتّراث والثّقافة والفنون، ومكتب المدن التّاريخية بني وليد، معرضًا للكتاب، داخل منطقة “بن تليس” الأثريّة؛ وذلك بالتعاون مع مراقبة التعليم بني وليد.

وشارك عدد من مؤسسات المجتمع المدني، في إثراء هذا البرنامج الثّقافي، حيث حضر ممثلوعن منظمات تجمع شباب الخير، وجمعية وادي دينار، وجمعية السّلام للأعمال الخيرية والاتحاد الوطني لشباب ورفلة.

واتّفق الحضور، على إنشاء مركز ثقافي، يهدف إلى الحفاظ على الوثائق التاريخية ومكتبة تضمّ العديد من الكتب التاريخية، داخل مسجد بن تليس بالمدينة.

وتناول البرنامج الثقافي، تعريف الزّوار بالمعالم الأثرية بالمنطقة، وكيفية الحفاظ عليها، واستثمارها سياحيًّا.