مقتل “أبوطلحة الليبي” أحد قادة التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية

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أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر مطلع أن كتيبة طارق بن زياد التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية تمكنت فجر اليوم الجمعة من قتل القيادي في التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية المدعو عبدالمنعم الحسناوي المكنى “أبوطلحة الليبي” في منطقة براك الشاطيء.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن القوات المسلحة حاصرت المنزل الذي يختبئ فيه الحسناوي – المنتمي لتنظيم القاعدة – رفقة أهله وثلاثة آخرين يقومون بحراسته.

وأشار المصدر إلى أن رفاق الإرهابي “أبوطلحة الليبي” حاولوا صد الهجوم ومحاولة تهريبه من باب خلفي في المنزل ووقع اشتباك أدى على الفور إلى مقتله.

وأفاد المصدر أن أحد العناصر الإرهابية استقل مدرعة وقام بتفجير نفسه فيها دون وقوع أي خسائر في صفوف القوات المسلحة.

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