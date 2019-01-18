طاقم فني جديد لفريق كرة القدم للأهلي طرابلس
أخبار ليبيا 24 – خاص
كلفت إدارة نادي الأهلي طرابلس طاقم فني جديد للإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .
وأكدت الصفحة الرسمية للنادي التعاقد مع المدير الفني التونسي طارق بن عبدالله ثابت للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم .
وأشارت أنه تم تكليف أبوبكر الحرك ليكون مساعد للمدير الفني، موضحة أن اللاعب الدولي السابق أحمد سعد سليمان سيستلم مهام مدير للكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي .
يشار إلى أن 3 مدربين أشرفوا على الأهلي طرابلس هذا الموسم وهم إيهاب جلال وجمال بونوارة وإخيرًا طارق ثابت.