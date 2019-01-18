رسميا تأجيل مباراة الأهلي بنغازي و”نصر حسين داي”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تأجيل مباراة الإياب بين “نصر حسين داي” الجزائري والأهلي بنغازي، في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الكاف أن التأجيل جاء بسبب إضراب في المطارات التونسية، تسبب في تأخر الفريق الليبي عن الموعد الذي كان محددًا لقدوهم إلى الجزائر.

وحدد الاتحاد الأفريقي الموعد الجديد الذي ستقام فيه المباراة، وهي التي كانت مبرمجة يوم السبت المقبل 19 من الشهر الجاري، لتقام يوم 24 من ذات الشهر.