بعد بنغازي .. وفد من الغرفة التجارية الإيطالية يزور مدينة طبرق الوفد الإيطالي يزور ميناء طبرق التجاري للإطلاع على المشاكل التي تواجه الميناء من صيانة للرصيف وتعميقه

أخبار ليبيا 24 – خاص

زار وفد إيطالي من الغرفة التجارية الإيطالية بلدية طبرق، وعقد اجتماع بفندق دار السلام مع رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية، بحضور رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة بمدينة طبرق ومدير مكتب المشروعات ببلدية طبرق، ومدير جهاز الإسكان والمرافق ومدير مركز طبرق الطبي وعميد جامعة طبرق.

وناقش الحضور العديد من المشاكل التي تواجه القطاعات، وذلك لتساهم غرفة التجارة الإيطالية لحلها سواء داخل بلدية طبرق، أو بمركز طبرق الطبي، أو داخل جامعة طبرق.

وزار الوفد الإيطالي ميناء طبرق التجاري للإطلاع على المشاكل التي تواجه الميناء من صيانة للرصيف وتعميقه حتى يتمكن من استقبال البواخر العملاقة.

كما أبدت الغرفة التجارية الإيطالية مساعدتها لبلدية طبرق والقطاعات التابعة لها .

يشار إلى أن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “صقر عمران بوجواري” التقى يوم أمس الأول وفد من الغرفة الليبية الإيطالية للتجارة برئاسة “جان فرانكو داميانو” وعضوية عدد من مدراء الشركات الإيطالية.