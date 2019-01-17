برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتسلم مشروع تطوير وصيانة كورنيش بنغازي تحديد الانتهاء من المشروع في شهر مايو المقبل، لافتاً أن الهدف من المشروع أن تكون المنطقة منتزهًا للمدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلّم مكتب مشروعات البلدية، بحضور مدير جهاز المدن التاريخية بنغازي ومنسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بنغازي مدير العام شركة الوطني للاستثمار والتنمية المساهمة، موقع مشروع تطوير وصيانة كورنيش بنغازي القديم “الشابي” .

وقال رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي نضال الكاديكي، إنه تقرر خلال اللقاء تحديد الانتهاء من المشروع في شهر مايو المقبل، لافتاً أن الهدف من المشروع أن تكون المنطقة منتزهًا للمدينة .

وأوضح الكاديكي أن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازى صقر عمران بوجواري أصدر تعليماته بضرورة الاستفادة من المنح المقدمة من المجتمع الدولي لدعم استقرار مدينة بنغازي .

والتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي أمس الأول الثالاثاء مع وفد من البعثة الدولية للدعم في ليبيا والمنظمات التابعة للأمم المتحدة متمثل فى كل من اسيد المرواني من مكتب الشؤون الإنسانية بالبعثة الدولية، وإبراهيم خليل من منظمة الهجرة الدولية، ومحمد أشكال من برنامج الغذاء العالمي والمستشار الفني الأمم المتحدة المهندس على الأوجلي .

وتناول اللقاء، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 م لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إضافة إلى برامج تمكين المرأة في المجتمع والمساعدات الإنسانية ودعم برنامج اكتساب المهارات للشباب في عدد من النشاطات، إضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي تم البدء في الفترة السابقة الذي يضم دراسة لاحتياجات القطاعات العامة في المدينة والأنشطة المطلوبة لإعادة الاستقرار لعدد ستة بلديات من بينها بلدية بنغازي .