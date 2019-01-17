شركة فرنسية متخصصة في بناء الجسور والأنفاق تزور بلدية طبرق وقدمت الشركة عرضاً مرئياً يبين عدد من الأعمال التي قامت بها الشركة في فرنسا، وأسبانيا، والجزائر.

أخبار ليبيا 24 – خاص

زارت شركة ” Matiere ” الفرنسية المتخصصة في بناء الجسور والأنفاق بلدية طبرق وقدمت عرض كامل عن كيفية عملها والخدمات التي تقدمها .

وقد عقدت الشركة اجتماعًا بقاعة الاجتماعات ببلدية طبرق بحضور رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات وعدد من المسؤولين بالمدينة .

وقدمت الشركة الفرنسية عرضاً مرئياً يبين عدد من الأعمال التي قامت بها الشركة في فرنسا، وأسبانيا، والجزائر.

ورحب رئيس المجلس التسييري بهذا العرض حيث تواجه بلدية طبرق العديد من المختنقات التي تعيق المواطنين وطالبت الاستعانة بهذه الشركة لحل العديد من المختنقات داخل المدينة.