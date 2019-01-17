بلدية درنة تبحث إمكانية تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من قبل الكهرباء

بلدية درنة تبحث إمكانية تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من قبل الكهرباء

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي أمس الأربعاء، مع مسؤولين من الشركة العامة للكهرباء، إمكانية تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من قبل الشركة

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد لحلحلة بعض الأمور الفنية وتفعيل المشاريع الإستراتيجية المتعاقد عليها من قِبل الشركة العامة للكهرباء والمُتمثلة في مد الكابلات الكهربائية جُهد 220 ك .ف لغرض تغذية محطة الميناء التي سيتم مباشرة العمل فيها خلال الأيام القادمة.

هذا وسوف تشرع إدارة توزيع درنة في البدء باستبدال جميع كوابل الربط المُتهالكة بأُخرى.

وحضر الاجتماع عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي ومدير إدارة توزيع درنة جادالمولى عبدالواحد الحرير، ومدير دائرة التحكم الفرعي محمد فرج ادريس، ومدير إدارة الجُهد الفائق درنة المهدي عقوب يحيى، مدير إدارة مشروعات توزيع درنة الشريف عبدالقادر البرعصي ومندوب الشركة الأفريقية عبدالعظيم محمد، ومهندس مشرف لدى الشركة الأفريقية عبدالحكيم ابو زيد، ومندوب عن شركة الدار البيضاء للمقاولات عبدالمنعم التاجوري .