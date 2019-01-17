وحدة المزينات في الحرس البلدي تغلق صالونات تجميل مخالفة للشروط الصحية قفل اثنين من صالونات التجميل لانعدام الاشتراطات الصحية والقانونية فيها

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت وحدة المزينات التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي، عن مخالفة عدد من صالونات التجميل داخل نطاق البلدية لمعايير الجودة واستعمال منتجات منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملة قامت بها أمس الأربعاء.

وأقدمت وحدة المزينات، على قفل اثنين من صالونات التجميل لانعدام الاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وضبطت مواداً تستعمل في التجميل منتهية الصلاحية.

كما قامت الوحدة بضبط المخالفين الذين ليس لديهم إجراءات قانونية ولا شهادات صحية للعمل .

وكان جهاز الحرس البلدي بنغازي، أعلن إطلاقه حملات تفتيشية بالتعاون مع قسم النجدة بنغازي تحت شعار “صحة المواطن خط أحمر”، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المباعة للمواطنين في المجال التجارية والمخابز ومحلات بيع اللحوم.

وفي تصريح سابق أفاد مسؤول الإعلام بالجهاز محمد العبيدي لـ”أخبار ليبيا 24″، بأن الحملة التي انطلقت الإثنين الماضي استهدفت، المحلات التجارية في منطقة جليانه ومحلات بيع الأسماك (ما يسمى البانكينه) للتأكد من سلامة اللحوم المحلية والمستوردة والمجمدة.

وأوضح العبيدي، أن دوريات الحرس البلدي خلال الحملة – ضبطت مخالفات في البانكينه منها وجود أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى سوء تخزين الأسماك المستوردة في بعض المحال والمخازن.

وأضاف، أن عناصر الدوريات أقدمت على ضبط عدد من العمالة الوافدة من السودان والنيجر ومصر، لا يحملون إجراءات قانونية.

وأكد مسؤول الإعلام بالحرس البلدي، تشميع العديد من المطاعم الخاصة بتجهيز الأسماك داخل البانكينة لعدم توفر الشروط والمواصفات الصحية المتبعة وانعدام النظافة فيها.