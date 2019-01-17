قوة حماية طرابلس تستغرب بيان داخلية الوفاق وتهاجم باشاغا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعربت قوة حماية طرابلس، عن استغرابها من بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الذي وصفته بالخارج من دهاليز الظلام وبتعليمات من وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا الذي وصف فيه حُماة طرابلس والمدافعين عنها بالمليشيات والجهويين وبانتهاج سياسة الأمر الواقع، بحسب تعبيرها.

وقالت القوة في بيان لها – إن سياسة الأمر الواقع هي التي انتهجها وزير الداخلية بالوفاق وتناسى بأنه فُرض وزيراً مفوضاً بضغط جهوي من مدينته مصراتة، التي كان عليه من بابٍ أولى أن يطهرها من المجرمين والإرهابيين والمليشيات التي تحكمها والتي لا يخفى على أحد تغولها في مصراته واعتدائها على المواطنين، حسب البيان.

وأكدت قوة حماية طرابلس، أن عناصر القوة من سُكّان العاصمة وأبنائها ولم تعتد على أحد وأن القتال قد فرض عليها ولن تتوانى في الدفاع عن طرابلس ورد الظلم والعدوان.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني قد أصدرت بيانا بخصوص الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنوب العاصمة طرابلس خاصة منطقة بن غشير، وتردي الأوضاع الأمنية التي أدت إلى ترويع المواطنين وإيقاف الدراسة بسبب صراع تشكيلات مسلحة غير منضبطة في محاولة منها لفرض أجندتها على الدولة في الوقت الذي بدأت فيه الأمور في العاصمة تتجه نحو الاستقرار.

وأعربت وزارة الداخلية عن قلقها تجاه هذه الخروقات الأمنية، مستغربة حدوثها بعد مباشرة الوزارة بالتنسيق مع وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، إجراءات استلام مطار طرابلس من الغرفة الأمنية المشتركة بترهونة، وتسلميه إلى مديرية أمن منفذ مطار طرابلس.

وحذرت وزارة الداخلية في بيانها التشكيلات المسلحة من محاولة فرض سياسة الأمر الواقع على محيط مطار طرابلس العالمي مطالبة إياها بإيقاف التحشيد والقتال، مشيرة إلى أنها ستحيل عما حدث للمجلس الرئاسي، حتى يتحمل المسؤولون عن الاشتباكات تبعات أفعالهم أمام العدالة والقانون.

يشار إلى أن القيادي بقوة حماية طرابلس أيمن الزروق واللقب “البكستا” قد قتل خلال اشتباكات جنوب طرابلس بعد تعرضه لإصابة خطيرة إثر طلق ناري في الصدر ونقل على إثرها إلى مصحة المختار لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.