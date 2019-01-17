بعد معاناة دامت لسنوات .. حصول أبناء دور الرعاية الاجتماعية بنغازي على أرقام وطنية تمكن فرع المصلحة من إنجاز العمل وتحقيق الغاية التي ظلت بعيدة بل اشبه بالحلم يرواد أبناء دور الرعاية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي مقدم أسامة الدرسي حصول أبناء دور الرعاية الاجتماعية بنغازي على أرقاما وطنية بعد معاناة طويلة استمرت لعدة سنوات.

وقال مدير المصلحة في رسالة موجهة لرئيس مجلس إدارة صندوق التضامن الاجتماعي أحمد بريدان إنه بتوفيق من عند الله ومتابعة رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر تمكن فرع المصلحة من إنجاز العمل وتحقيق الغاية التي ظلت بعيدة بل اشبه بالحلم يرواد أبناء دور الرعاية الذين أوقعتهم الظروف فكان الشعور الذي رأينه في أعينهم وهم يناشدون.

وأوضح الدرسي خلال الرسالة أيضًا أن مناشدة أبناء دور الرعاية من أجل حصولهم على وثائق ومستخرجات من مصلحة الأحوال المدنية كان دافعا لنا من أجل حل معاناتهم التي رافقتهم منذ ولادتهم.

وأضاف مدير الفرع أنه قد استكملت المصلحة استخراج أرقاما وطنية وشهائد ميلاد للمعنيين، وكانوا ضمن المسجلين لدينا ممن توافر فيهم الشروط طبقا لنص القانون المعمول به بمصلحة الأحوال المدنية.