الصداقة يتعاقد مع المهاجم سعد البرداح 

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعاقدت إدارة نادي الصداقة شحات، رسميًا مع المهاجم سعد البرداح ليدعم صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

وأوضح البرداح لـ”أخبار ليبيا 24″، أن عقدة يمتد حتى نهاية هذا الموسم، لافتًا إلى أنه فضل اللعب مع الصداقة لأنه من الأندية الكبيرة وصاحب قاعدة جماهيرية عريضة.

وأكد اللاعب سعد البرداح، أنه يسعى لتقديم الإضافة مع الفريق.

وبدأ البرداح، 30 عام، اللعب مع الهلال ومن ثم انتقل إلى الأهلي بنغازي، وقدم معه موسماً مميزا،ً وكان له دور في وصول الفريق للمركز الثاني الموسم الماضي.

وتعاقد عقب ذلك مع فريق خيطان الكويتي، إلا أن الانتقال لم يكتب له النجاح بسبب عدد من المشاكل في بنود العقد.