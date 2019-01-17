الصداقة يتعاقد مع المهاجم سعد البرداح 

4

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعاقدت إدارة نادي الصداقة شحات، رسميًا مع المهاجم سعد البرداح ليدعم صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

وأوضح البرداح لـ”أخبار ليبيا 24″، أن عقدة يمتد حتى نهاية هذا الموسم، لافتًا إلى أنه فضل اللعب مع الصداقة لأنه من الأندية الكبيرة وصاحب قاعدة جماهيرية عريضة.

وأكد اللاعب سعد البرداح، أنه يسعى لتقديم الإضافة مع الفريق.

وبدأ البرداح، 30 عام، اللعب مع الهلال ومن ثم انتقل إلى الأهلي بنغازي، وقدم معه موسماً مميزا،ً وكان له دور في وصول الفريق للمركز الثاني الموسم الماضي.

وتعاقد عقب ذلك مع فريق خيطان الكويتي، إلا أن الانتقال لم يكتب له النجاح بسبب عدد من المشاكل في بنود العقد.

مقالات ذات صلة

بعثة الأهلي بنغازي يغادر للجزائر لمواجهة “نصر حسين داي”

المسابقات تعلن جدول الجولة الرابعة للدوري الممتاز

اللافي يتألق في أول ظهور له في الجزائر

بنغازي تحتضن بطولة المنطقة الشرقيه للقوة البدنية

المزيد

بعثة الأهلي بنغازي يغادر للجزائر لمواجهة “نصر حسين…

المسابقات تعلن جدول الجولة الرابعة للدوري الممتاز

اللافي يتألق في أول ظهور له في الجزائر

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24