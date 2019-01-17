خلال اجتماع لسفراء المجتمع الدولي .. باشاغا يستعرض رؤيته وخطة العمل لتطوير الإدارات الأمنية ما نطلبه من المجتمع الدولي هو التدريب المتطور والتقنية والتجهيزات اللازمة للمراقبة والرصد ومكافحة الجريمة والإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

شارك وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا وممثلي عن الوزارة وسفراء المجتمع الدولي في اجتماع تستضيفه بعثة الأمم المتحدة.

وبينت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن باشاغا استعرض رؤيته وخطة العمل لتطوير وتمكين الإدارات الأمنية في الوزارة والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة.

وأكد باشاغا خلال المؤتمر الذي عقد بمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أن ليبيا لا تنقصها الموارد المادية، مضيفا “ما نطلبه من المجتمع الدولي هو التدريب المتطور والتقنية والتجهيزات اللازمة للمراقبة والرصد ومكافحة الجريمة والإرهاب”.

واستعرض باشاغا أبرز التحديات التي تواجه وزارته والمتمثلة في التشكيلات المسلحة، انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، الجريمة المنظمة، الإرهاب وداعش، الهجرة غير الشرعية، حظر استيراد السلاح، الانقسام السياسي وانقسام المؤسسات الأمنية

بدوره، أكد سلامة أن “هذا الاجتماع ضرورة لأن هناك قرار حاسم من قبل الحكومة والوزير باشاغا بأن تمارس الوزارة كافة المهام المناطة بها وبسط سلطة الدولة. ويعد هذا الاجتماع رسالة واضحة لدعم المجتمع الدولي القوي لهذا القرار”.