في بادرة غير مسبوقة.. المجلس التسييري طبرق يمنع تحويل أي إيرادات خارج البلدية

في بادرة غير مسبوقة.. المجلس التسييري طبرق يمنع تحويل أي إيرادات خارج البلدية أصدر رئيس المجلس التسييري طبرق تعليماته إلى مكتب الضرائب والموانئ والرخص والمطار، بعدم تحويل أي إيرادات خارج البلدية إلا بعد موافقته

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، تعليماته إلى عدد من الجهات بالمدينة بعدم تحويل أي إيرادات خارج البلدية.

وأكد بوالخطابية لـ”أخبار ليبيا 24″، أنه أصدر تعليماته إلى مكتب الضرائب والموانئ والرخص والمطار، بعدم تحويل أي إيرادات خارج البلدية إلا بعد موافقته وخصم النسبة التي يقرها القانون لصالح المجلس التسييري .

وهدد بوالخطابية، الجهات التي لا تنفذ هذه التعليمات، بأنه سيتم إغلاقها فوراً.

وفي سياق منفصل، قال رئيس المجلس التسييري، أنهم سيقومون بعدد من الإجراءات الحاسمة بشأن الأكشاك والخيم على الأرصفة والتي تمارس فيها التجارة، حيثُ سيتم إزالتها .

ونوه بوالخطابية، إلى أنه أصدر تعليماته الفورية لمديرية الأمن والحرس البلدي بإغلاق أحد مستودعات الغاز الخاصة التي ثبت تلاعبها وقيامها ببيع اسطوانات الغاز لتجار السوق السوداء.

يشار أن المجلس التسييري قد أستلم مهام البلدية منذ يومين وبدأ العديد من الإجراءات السريعة لحل عدد من العراقيل التي تواجهه بصفة يومية.