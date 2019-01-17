مدير مركز طبرق الطبي : سنرسل 27 مريضًا لمصر لإجراء المسح الذري 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي، إن عزم المركز إرسال 27 مريضًا إلى جمهورية مصر العربية لإجراء أشعة المسح الذري.

وقال الجالي لـ”أخبار ليبيا 24″، إن الحكومة المؤقتة تكفلت بمصاريف السفر والإقامة والعلاج للمرضى ومرافقيهم، ورسوم التصوير النووي، وذلك لكون هذه الصورة غير متوفرة في ليبيا.

وأوضح الجالي، أن تحديد هذه الحالات جاء عن طريق أخصائي الأورام، وهم من بين المترددين على مركز طبرق الطبي، والمركز بصدد إرسالهم إلى مصر لمدة أسبوع لإجراء الصورة، وبعد ذلك تتكفل الدولة ببقية علاجهم داخل ليبيا.

وأضاف، أن قيمة الصورة والسفر والعلاج 5500 دينار للمريض الواحد، تدفع بالدينار الليبي وهو مبلغ بسيط مقابل سفر المريض على نفقته الخاصة، منوهًا إلى أن ذلك يعتبر من أفضل العروض التي قدمت لهم.

تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة أصدرت قرارًا بإنشاء لجان العلاج في الداخل، وذلك يستهدف الحالات غير متوفر علاجهم في الداخل.