تعرف على مهام المراقب المالي في القطاعات المحلية ؟ تقتصر مهام المراقب المالي في عدة نقاط؛ وهي الرقابة على المال العام بالدرجة الأولى من حيث إعداد تقارير شهرية لوزارة المالية

أخبار ليبيا 24 – خاص

يعد المراقب المالي في اي قطاع في الدولة من اهم المناصب حيث يتمثل دورها رقابي علي سير الميزانية داخل كل قطاع، حيث ينقصنا التعرف على مهام المراقب المالي في القطاع والمشاكل التي تواجهه .

ولأهمية هذا الموضوع كان لوكالة ليبيا 24 هذا اللقاء مع أحد مراقبين بنغازي، الأستاذ خالد محمد البدري، حيث عمل في هذه المهنة لمدة تسع سنوات شغل منصب المراقب المالي خلالها في جامعة بنغازي، وحاليا يعمل في مركز بنغازي الطبي ليوضح لنا دورة المراقب المالي وما هي اختصاصاته .

س :1 ما هي مهام المراقب المالي في أي قطاع ؟

قال البدري، تقتصر مهام المراقب المالي في عدة نقاط؛ وهي الرقابة على المال العام بالدرجة الأولى من حيث إعداد تقارير شهرية لوزارة المالية، بما تم صرفه من ميزانية الجهة المكلف بها، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الميزانيات الجهة والإشراف على القسم المالي من حيث تطبيق اللوائح والإشراف على المخازن أي بمعنى أن دوره رقابي على الجهة التي يكلف بها من ناحية مالية و لا يتدخل في تكليفات ولا أي شيء آخر”.

وأضاف البدري أن المراقب المالي وظيفة قيادية عادية جدًا لا يوجد لديه صلاحيات القيادة، وتتوفر لديه بيانات وميزانية عندما يقوم بتكليف رئيس الجهة أو المسؤول عليه، ويتم إعداد أذن الصرف عن طريق القسم المالي ومراجعته، ثم يأتي إلى المراقب المالي ينظر هل تتطابق فيه الشروط القانونية أولا من ناحية توفير السيولة من ناحية استلام مخازن “.

س 2 : ما هي المشاكل والصعوبات التي تواجهه المراقب المالي في أي جهة وكيف يتم التغلب عليها ؟

وأوضح تواجه المراقب المالي بعض المشاكل عند صدور التفويضات؛ رغم أنه لنا تقريبًا أكثر من ست سنوات لم تصدر تفويضات، إنما نعمل بالحوالات المالية فقط، حاليًا تأتي حوالة محددة بالصافي، لا يأتي فائض في الباب الأول حيث تصرف مستحقات سابقة، وضرب البدري مثلا “تأتي حوله شهر يناير بموظفيها فقط لا يوجد بها ضمان، ولا بند العمل الإضافي عادة لا يصرف إلا متأخر مما يسبب إحباط لدى الموظفين لأنهم يعملوا لوقت متأخر “.

وأشار إلى أنه واجهتنا في مركز الطبي مشكلتين الأولى سعينا في حلها بنسبة 80% وهي عقود شراء خدمة، وتم صرف قيمتهن وهم العاملين من خارج المركز الطبي، والمشكلة ثانية هي وجود عاملين في المركز وليس لهم رواتب، ونسعى إلى حلها حيث يكون دخول العناصر الليبية بدل من العناصر الأجنبية، بالإضافة إلى موضوع الازدواجية وتم حلها .

س 3 : كيف يعمل المراقب المالي تبعا لمراقب الذي سبقه، كيف يسير العمل ؟

قال البدري “عند قدومي لمركز بنغازي الطبي، صدمت صدمة كبيرة جدًا في القسم المالي لمركز بنغازي الطبي، حيث اعطاني نوعا من الطمأنينة بأن العاملين بالقسم المالي نشطين نشاط غير عادي، لدرجة أن يتم مراجعة من بعدي بمنتها الدقة وأنا مسرور جدا إني اعمل مع هذا الكادر الوظيفي النشط الذي أعطاني ثقة كبيرة في العمل، فالعمل مستمر من المراقب الذي سبقني الأستاذ مروان مخلوف وجدت العمل مرتب ومنظم واستلمت منه المهمة وواصلنا العمل “.

س 4 : كيف تتم إعداد الميزانية السنوية للقطاع من قبل المراقب المالي ؟

أوضح المراقب المالي أنه تم إعداد تقرير بميزانية 2019م من شهر أغسطس من العام الماضي، وتم إرسال نسخه من التقرير إلى وزارة المالية وتقرير إلى وزارة الصحة لمناقشتها بحيث تكون التفويضات بحسب الاحتياجات، في ظروف قد تطرأ، كأن يكون هناك من يستقيل أو يتوفى وهناك من يتحول على الضمان، ولذلك نحن نحسب زيادة 20% من الميزانية لا قدر الله لأي ظرف يتم تعويض الموظف المتوفي أو غيره “.