عميد جامعة بنغازي يتحدث لـ”أخبار ليبيا 24″ عن إعادة إعمارها والإجراءات المتخذة بشأن الطلبة الجدد والمتعثرين هناك أعمال جارية داخل المدينة الجامعية لصيانة كليات الآداب والإعلام والعلوم والاقتصاد، إضافة إلى كلية التربية، وإعادة إنارة الجامعة من الداخل..

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عميد جامعة بنغازي مصطفى الفاخري، إن الطلاب المتعثرين في بعض الكليات لـ10 سنوات وآخرين لـ14 سنة، يشكلون ثقل على المؤسسة التعليمة وعلى الأهل والدولة ويجب إعادة توجيهم إلى الجهة التي تتوافق مع إمكانياته وقدراته.

وبين الفاخري خلال حوار أجرته نعه وكالة “أخبار ليبيا 24″، أن عملية فرز هؤلاء وفصلهم هي علاج، وليس تذنيب، وعلى الناس أن يتفهموا هذا الدور، وهي محاولة فرز القادرين على الدخول للكليات وحسب القدرة الاستيعابية وفرز الطلبة المتعثرين وإعادة توجيههم.

وأضاف الفخري، أن الجامعة تبنت امتحانات القبول بداية العام الدراسي لتأكد من قدرة الطالب على دخول الجامعة وإمكانية توجيهه مبكرًا إلى اختصاصات أخرى وأكثر استفادة لنفسه وللمجتمع، أفضل من أن يدخل الجامعة ويتعثر فيها عشر سنوات أو أكثر.

وفي سياق منفصل، قال عميد الجامعة، إن هناك أعمال جارية داخل المدينة الجامعية لصيانة كليات الآداب والإعلام والعلوم والاقتصاد، إضافة إلى كلية التربية، وإعادة إنارة الجامعة من الداخل.

وأضاف أن هناك الكثير من المشاريع تم رصدها ورست على بعض الشركات المنفذة التي بدأت فعلا، متوقعًا أنه خلال ست أشهر ستكون هذه المشاريع قاربت على الانتهاء، لتظهر الجامعة بمظهر جيد.

ولفت الفاخري، إلى أن هذه المشاريع عبارة عن صيانة تشغيلية للمرافق المتهالكة جراء الحرب، في محاولة لإعادة إحيائها وتكون قابله للاستخدام ولكن ليس إعادة بناء لأنها تحتاج إلى وقت وإلى مبالغ كبيرة، مضيفًا “سيتم ترميم ما يمكن ترميمه على أمل أن تكون الظروف مواتية في المرحلة التالية”.

وتابع، أن أحد رجال الأعمال تكفل بمبني متعدد الأغراض ويوجد به قرابة 40 قاعه دراسية ليبدأ البث بأمره خلال الأسابيع المقبلة لاستيعاب أعداد من الطلبة الجدد.

وأوضح الفاخري، أنه عن طريق جمعية إعمار الجامعة، تم إعداد مجسم كبير لمبنى متكون من 120 قاعه دراسية هبة من إعداد مكاتب التخطيط الهندسي، متضمن رسومات هندسية وإنشائية وتحديد المقايسات الخاصة به، وأحيل ذلك إلى وزارة التعليم وبدورها تم تحويله إلى مكتب رئيس الوزارة لتوفير ورصد المبلغ اللازم له، وانطلاق هذا المشروع.

وكانت قد انطلقت مبادرة تأسيس الجمعية الليبية لدعم الجامعة من قبل مجموعه من أعضاء هيئة التدريس، لتكون هي الجهة التي تقوم بالتشجيع علي المشاركة في إعادة الإعمار، لتأهيل مرافق الجامعة للعودة للحياة.

وحول الموارد المالية للجامعة، قال الفاخري، إنها شبه معدومة وهذا لا يقتصر على الجامعة فقط إنما على كل مؤسسات الدولة نظرا لتأثر الموارد المالية للدولة الليبية بسبب المشاكل التي تأثر بها المصدر الرئيسي وهي الموارد الطبيعية المتمثلة في النفط.

وأشار عميد جامعة بنغازي، إلى أنه في ظل الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة المؤقتة باعتبار أنها حرمت من موارد الوطن، والالتزامات القائمة عليها كبيرة جدا ليس، فأصبح هناك شبة استحالة لتوفير متطلبات الجامعة.